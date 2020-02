AD | Curaçao als eerste in Cariben met roller barriers

Willemstad – Curaçao wordt het eerste land in de Cariben dat het internationale systeem voor vangrails, de ‘roller barriers’ introduceert. Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft het pilotproject geïnitieerd.

De werkzaamheden zijn donderdag begonnen en duren naar verwachting vier dagen.

Met de introductie van de roller barriers hoopt de minister de verkeersveiligheid op Curaçao verder te verhogen.

,,Het roller barriers-systeem is heel innovatief. Het is in Aziatische landen ontwikkeld en maakt zijn entree in verschillende landen ter wereld. Het doel van dit soort vangrail is om de impact van een ongeluk op de vangrail te minimaliseren. Dit helpt onder andere bij het minimaliseren van de schade aan personen en voertuigen.

De roller barriers worden geïnstalleerd aan het einde van de Koningin Julianabrug, richting Ser’i Dòmi. Het project behelst 200 meter van nieuwe vangrails. De proefperiode zal worden gebruikt om te evalueren of dit het geschikte systeem is om de doelstelling van meer verkeersveiligheid te bereiken.

Om het project uit te kunnen voeren wordt de weg elke dag na 8.00 uur afgesloten om overlast voor weggebruikers gedurende de spits te voorkomen.

Voordat het vangrailproject begint, zal Aqualectra de straatverlichting vervangen en worden ook vijf lantaarns bij de brug richting Ser’i Dòmi vervangen.

Bron: Antilliaans Dagblad