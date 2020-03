AD | Curaçao in hoogste alarmfase

Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath heeft gisterochtend om 8.40 uur in zijn hoedanigheid van minister van Algemene Zaken de situatie op Curaçao als zodanig verklaard dat er moest worden opgeschaald.

Opschaling houdt in een hogere categorie van de alarmfase. Op Curaçao zijn er drie fasen van opschaling, waarvan de derde de hoogste is. Daar zit Curaçao nu in. Dat hebben Lesley Fer, het hoofd van het Rampenbestrijdingsteam, en minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gistermiddag in de Staten uitgelegd.

De bewindsvrouw benadrukte dat er op Curaçao zelf geen sprake is van een alarmerende situatie, maar dat uit voorzorg voor opschaling is gekozen.

,,Je kan voor verschillende opties kiezen. Er zijn landen die de ontwikkelingen in de gaten blijven houden, je hebt landen die ervoor kiezen om gaandeweg op te schalen en dan heb je weer andere landen – zoals Curaçao – die ervoor kiezen direct naar het derde en hoogste niveau van opschaling te gaan, de situatie van daaruit te blijven monitoren en indien nodig te ‘down scalen’”, aldus Camelia-Römer.

De minister legde uit dat het sluiten van het luchtruim voor vluchten vanuit Europa ‘een moeilijk besluit’ was, ‘omdat je weet dat dit een direct en waarschijnlijk zwaar effect zal hebben op je economie’.

,,Maar het is een kwestie van de balans opmaken tussen gezondheid en economie. Daarom zijn we dagelijks aan het evalueren wat het beste is om op dat moment te doen. Ik heb de volle steun van de ministerraad gekregen, ook toen we ervoor kozen op te schalen naar het niveau van een crisis. Waarom: omdat dit je instrumenten biedt – ook in de wet – waar je gebruik van kunt maken.”

Wanneer het hoogste niveau van de alarmfase wordt bereikt, krijgt de minister van Algemene Zaken de coördinatie over de gehele situatie, zo legde Fer gisteren uit. ,,Op basis van bepaalde ontwikkelingen, beelden en scenario’s die hebben plaatsgevonden, hebben we vanochtend (gisterochtend, red) besloten ons te activeren.”

Bij het opschalen behouden alle ministers hun autoriteit en taken, maar verloopt de coördinatie van alle acties en informatie via één kanaal, aldus het hoofd van het Rampenbestrijdingsteam.

,,Speciaal hiervoor heeft de minister van Algemene Zaken ook het besluit genomen om een communicatieteam te installeren; het zogenaamde projectteam coronavirus. Van daaruit wordt alle informatie van de verschillende ministeries en diensten over het virus gekanaliseerd en verder gecommuniceerd.”

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth is operationeel leider van het crisismanagement om alle acties – in de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus – te coördineren en de minister van Algemene Zaken is conform de Landsverordening rampenbestrijding belast met het coördineren van alle informatie naar de bevolking toe.

Bron: Antilliaans Dagblad