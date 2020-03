AD | ‘Curaçao schaadt eigen imago’

Willemstad – Hoewel de criminaliteit is afgenomen in vergelijking met vijftien jaar geleden, is het gevoel van onveiligheid groter dan ooit.

De reden daarvoor is volgens minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) dat op Curaçao de mensen ervan houden negatieve gebeurtenissen via sociale media te delen.

Hij valt daarmee minister van Economische Ontwikkeling (MEO) Giselle Mc William (MAN) bij die in de Staten gisteren een oproep deed hier bewust van te zijn, maar er ook vooral mee te stoppen. ,,Mensen die dit doen moeten weten dat ze daar het land geen dienst mee bewijzen. Het imago van ons eiland wordt ermee kapotgemaakt en alle positieve toeristische promotie, betaald met ons eigen belastinggeld, wordt in een oogwenk tenietgedaan. Het is weggegooid geld.”

Girigorie heeft onderzoek gedaan naar de criminaliteit in verschillende landen in het Caribisch gebied. En al googelend naar de situatie op Aruba zag hij dat er geen criminaliteitscijfers over dit eiland beschikbaar zijn, dat er alleen maar informatie over Natalee Holloway naar boven komt, een zaak van tien jaar geleden. ,,Dat geldt helaas niet voor Curaçao. Op Curaçao houden we van negativiteit en worden slechte zaken en criminaliteit als het ware gepropageerd. En dan zijn we verbaasd dat de economie niet groeit.”

Girigorie doet verslag van een bijeenkomst die onlangs is gehouden met circa 150 leden van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata). Op de vraag ‘wie van u zegt dat Curaçao veiliger is dan vijftien jaar geleden’, steken drie mensen hun hand op. Bij de vraag wie zich onveiliger voelt, gaan in de hele zaal de handen omhoog. Girigorie:

,,Dit geeft het gevoel van onveiligheid aan. De realiteit is anders. Onderzoek van InSight Crime (een journalistieke non-profitorganisatie gespecialiseerd in georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, red.) wijst uit dat er in Barbados 16,9 moorden zijn op 100.000 inwoners. Barbados staat bekend als het veiligste Caribische land. Overigens onderzoekt InSight Crime alleen landen waar meer dan 200.000 mensen wonen. Een greep: Jamaica telt 47,4 moorden op 100.000 inwoners, Trinidad 37, Bahamas 14,5, Puerto Rico 20,1 en Guadeloupe 8,2.

Curaçao telt 11,4 moorden op 100.000 inwoners, zo heb ik zelf berekend. En daarmee komt ons eiland op de derde plek van veiligste landen in het Caribisch gebied. In 2013 en 2014 waren er respectievelijk 53 en 47 moorden en vorig jaar 19. Toch voelen de Chata-leden zich onveiliger. Dat komt naar mijn mening door hoe we met criminaliteit omgaan, hoe we erover praten en hoe we alles via de (sociale) media delen. Ik ben laatst binnen een kwartier tijd vijftien keer via sociale media op de hoogte gesteld van een steekpartij.”

Dat is ook de reden dat de minister niet overal op reageert, zo antwoordt hij een van de Statenleden die hem gevraagd heeft waarom hij zich niet heeft uitgelaten over de vondst van een handgranaat. Girigorie vindt dat ook het moeilijke aan zijn taak als Justitieminister. ,,Ik moet me niet laten leiden door incidenten, hoe erg die ook zijn, maar naar de ‘bigger picture’ kijken. En als ik dan zeg dat de criminaliteitscijfers dalen en er gebeurt wat, dan denken mensen dat ik lieg.”

En die laatste incidenten, daar ging Mc William in een emotioneel pleidooi wél dieper op in. Verwijzend naar de overval (atrako) deze week op toeristen bij Willibrordus die daarbij gewond raakten, stelt zij:

,,De mensen die dit doen zijn een stelletje terroristen. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou zeggen over mijn eigen landgenoten. Toeristen zijn goed voor de werkgelegenheid, van lage tot hogere functies, en voor een beter Curaçao. Zo’n overval is zo laag bij de grond, en de daders hebben daar niet alleen de slachtoffers mee geraakt, maar ook hun eigen land en familie. Ik roep de minister dan ook op hier zwaardere straffen voor uit te delen. Straffen waarvan potentiële daders de rillingen over het lijf moeten lopen, voordat ze bedenken een overval te plegen.”

Girigorie bevestigt dat het Openbaar Ministerie (OM) op dit moment werkt aan een richtlijn voor atrako’s, waarbij hogere straffen gegeven zullen worden voor overvallen op bejaarden, in huizen met gezinnen en op toeristen.

,,Niet dat andere overvallen minder zwaar of erg zijn, maar de impact op deze drie type overvallen is groter. Het gaat om mensen die zich niet makkelijk kunnen verdedigen”, zo voegt Girigorie eraan toe.

Bron: Antilliaans Dagblad