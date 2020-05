AD | Curaçao vrijdag intern weer open

Willemstad – Het eiland gaat vanaf aanstaande vrijdag, 8 mei, lokaal weer grotendeels open. Alleen de avondklok – Toke de Keda, tussen 21.00 uur en 6.00 uur – blijft voorlopig van kracht. Dat is onder andere besloten om samenscholingen met meer dan 25 personen te voorkomen.

De Plachi di Dia komt vanaf vrijdag te vervallen en ook op zondag mogen alle voertuigen weer de weg op. Mantelzorgers kunnen weer de hele dag hulp bieden, van 6.00 uur tot 20.00 uur. Sporten en recreëren is de hele dag toegestaan, ook in competitieverband, maar dan wel zonder publiek.

Dat heeft de regering bij monde van premier Eugene Rhuggenaath, minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO) en minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren toegelicht tijdens een speciaal ingelaste persconferentie.

De algemene regels om een uitbraak van de coronaziekte Covid-19 te voorkomen op Curaçao blijven van kracht: minimaal twee meter afstand houden van anderen en de hygiëneregels in acht nemen (regelmatig grondig handen wassen met water en zeep of een handsanitizer). Samenscholingen van meer dan 25 personen in het openbaar zijn verboden. In het algemeen geldt dat bedrijven open kunnen, mits zij de algemene regels kunnen nakomen. Het advies luidt dan ook dat ondernemers zich goed voorbereiden voordat zij opengaan voor klanten. Voor restaurants en trùk’i pan blijven de bestaande regels gelden: uitsluitend op bestelling leveren of laten afhalen terwijl de klant in de auto wacht (curbside pick-up). De deuren van de horecagelegenheden blijven vooralsnog gesloten voor het publiek.

Minister Mc William zegt dat samen met de restaurantvereniging een oplossing wordt gezocht, zodat wordt voldaan aan de eis van tweemeter afstand en het samenscholingsverbod niet wordt overtreden. Ook supermarkten, bouwmarkten en begrafenisondernemingen gaan verder onder de bestaande afspraken.

MEO is in gesprek met verschillende sectoren over protocollen en richtlijnen om weer open te kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bioscopen, schoonheidssalons, nummerkantoren en kerkgemeenschappen. ,,We willen niet alleen controleren, maar ook hulp bieden, zodat bedrijven alles op orde krijgen voor de economie 2.0”, zegt Mc William, die doelt op de nieuwe werkelijkheid van een economie waarin tweemeter afstand en hygiëne de regel zijn. Het organiseren van openbare evenementen is voorlopig niet mogelijk, vanwege het verbod om met meer dan 25 mensen bij elkaar te komen. Het verbod geldt voor openbare bijeenkomsten, benadrukt Girigorie. ,,Maar het advies is om ook thuis geen grote feesten te organiseren. Want juist als veel mensen bij elkaar zijn, kan het virus zich goed verspreiden.” Met de amusementswereld zijn gesprekken over mogelijke aanpassingen op korte termijn om te voldoen aan ‘het nieuwe normaal’. Girigorie: ,,We denken bijvoorbeeld aan een drive-thru-bioscoop of drive-thru-optreden, maar alleen onder strikte voorwaarden.”

Premier Rhuggenaath zegt te beseffen dat er vanuit de samenleving kritiek is op de aanpak van de regering om te voorkomen dat te veel mensen op het eiland besmet raken met het coronavirus Sars-CoV-2. Maar juist door het daadkrachtige beleid van ministers en deskundigen kan nu de stap naar een volgende fase worden gezet. Rhuggenaath: ,,We mogen trots zijn, ook op onszelf, dat we nu onder bepaalde voorwaarden weer intern open kunnen.” De Curaçaose premier waarschuwt tegelijkertijd ‘dat we er beetje bij beetje komen, maar we zijn er nog niet’. ,,Het virus blijft bestaan in de wereld en we bevinden ons midden in een sociaaleconomische crisis. Nu er meer beweging komt op het eiland, kunnen meer mensen besmet raken. Als dat er te veel worden, dan moeten we de maatregelen weer opschalen.”

Premier Rhuggenaath doet daarom een dringende oproep aan de hele Curaçaose gemeenschap om er alles aan te doen om ‘jezelf, je familie, je naasten, iedereen’ te beschermen en de algemene maatregelen na te leven. De meerderheid van de mensen heeft dat de afgelopen periode ook gedaan. ,,Dat is de sleutel naar het verder opengaan van het eiland en het terugkeren naar een normaler maar ander leven. Laten we met positieve energie en op een veilige manier de volgende stappen nemen. De volgende hoofdstukken voor de toekomst van Curaçao kunnen we samen schrijven”, aldus Rhuggenaath.

Bron: Antilliaans Dagblad