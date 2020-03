AD | Curaçaoënaar positief getest

Willemstad – In het weekeinde is een vierde persoon positief getest op het coronavirus Sars-CoV-2. Het gaat om een Curaçaoënaar die begin maart in Nederland was en daar is besmet. Deze persoon was al enige tijd thuis in isolatie nadat een eerdere test geen duidelijk resultaat gaf.

Zaterdag bleek de uitslag van een tweede test echter overduidelijk positief. Ook de partner van de besmette persoon wordt door het team van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) in de gaten gehouden en getest, maar die testen waren tot gisteren negatief.

Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth van G&Gz gisteren bekendgemaakt. Het nieuwe coronavirus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken. Gerstenbluth benadrukt dat de situatie met vier gevallen van Covid-19 nog altijd onder controle is en dat er nog steeds geen sprake is van een lokale overdracht van het virus. ,,Alle vier de gevallen hebben een link met het buitenland.”

Deze vierde persoon is geen Europese Nederlander, zoals de drie voorgaande gevallen, maar een ingezetene van Curaçao die begin maart in Nederland contact heeft gehad met iemand die later besmet bleek met het coronavirus. Terug op Curaçao meldde deze persoon zich met symptomen bij G&Gz en er werden direct monsters afgenomen. Dat gebeurt op twee manieren: via de mond en via de neus.

,,Het zijn eigenlijk twee testen in een”, legt Gerstenbluth uit. Om een conclusie te kunnen trekken moeten beide testen, dus zowel het monster dat via de mond is genomen als die via de neus, positief of negatief zijn. Bij de betreffende Curaçaoënaar was dat in eerste instantie niet het geval: het ene deel van de test had als resultaat positief, het andere negatief.

,,We beschouwen zo iemand dan wel als positief”, zegt Gerstenbluth, dat wil zeggen als iemand die besmet is en ziek en het virus dus op andere kan overdragen. Ook in dit geval moest de Curaçaoënaar thuis in isolatie blijven. Twee dagen later werd een nieuwe test afgenomen en zaterdag bleek dat beide monsters positief waren.

Gerstenbluth: ,,Dat betekent ook dat we er relatief vroeg bij waren en dat we de besmetting in een vroeg stadium hebben kunnen detecteren. Want dat beide testen in eerste instantie niet positief waren, wil zeggen dat er op dat moment nog niet voldoende virussen in het slijmvlies aanwezig waren om die aan te tonen. Twee dagen later wel.”

Tot gisteren zijn op Curaçao 114 mensen getest. Van 95 personen die onder toezicht staan zijn er 82 waarvan de besmettingsperiode van veertien dagen verstreken. ,,Zij zijn niet positief gebleken”, zegt Gerstenbluth. Daarnaast houdt het crisisteam van G&Gz een groep van 830 mensen nauwlettend in de gaten. Dat zijn ingezetenen met een retourticket en mensen die vanwege hun professie toestemming kregen om na het sluiten van de grenzen toch naar Curaçao te komen.

De eerdere drie positief geteste personen zijn Europese Nederlanders die naar Curaçao kwamen voor een vakantie, waaronder een echtpaar. Van het echtpaar is de 69-jarige man vorige week overleden in het ziekenhuis. Hij behoorde tot de risicogroep en de vijf procent Covid-patiënten die ernstige complicaties kunnen oplopen.

