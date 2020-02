AD | Curadoet zoekt nog vrijwilligers

Willemstad – Curaçao Cares, die samen met het Oranje Fonds en Reda Sosial de drijvende kracht achter Curadoet is, doet een massale oproep naar de gemeenschap om een steentje bij te dragen tijdens de Doet-dagen op 13 en 14 maart.

,,Er is namelijk nog erg veel te doen”, zegt projectleider Vicky Trinidad. Curadoet heeft de afgelopen zeven jaar honderden organisaties op Curaçao geholpen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de duizenden vrijwilligers die jaar in, jaar uit de handen uit de mouwen hebben gestoken om een ander te helpen.

,,Ongelooflijk trots zijn we op de duizenden vrijwilligers die de afgelopen jaren een steentje hebben bijgedragen”, aldus Trinidad. Voor de zevende editie van Curadoet hebben in totaal 310 sociale organisaties zich ingeschreven, met op vrijdag 13 maart 105 projecten en op zaterdag 266 projecten, waaronder buurthuizen, sportclubs, ouderenclubs en scoutingverenigingen.

,,Deze organisaties kunnen hun projecten niet zonder hulp realiseren, en zijn daarom nu op zoek naar meer dan 3.500 vrijwilligers om een handje te helpen tijdens Curadoet 2020.”

De behoefte voor Curadoet stijgt volgens Trinidad elk jaar weer. Vorig jaar hadden 280 organisaties zich aangemeld op www.curadoet.com met een totaal van 112 projecten. Dat is dit jaar aanzienlijk gestegen. Tijdens de zevende editie van Curadoet luidt naast het originele motto ‘Dun’un man, gan’un kurason!’ dit jaar ook de kreet ‘Goed doen, doet goed!’.

,,Hiermee willen we de nadruk leggen op de waarde van vrijwilligerswerk, en wat het betekent voor de vrijwilligers die een steentje bijdragen. Het moment is aangebroken om de handen uit de mouwen te steken en om voor de zevende keer op een rij, het verschil te maken! Vele handen maken licht werk. Help ook mee, kom in actie tijdens Curadoet 2020”, zo luidt de oproep van Curaçao Cares.

,,Kies je favoriete project en schrijf je vandaag nog in. Jouw inzet is hard nodig en zeer welkom!” Inschrijven is mogelijk via de website van Curaçao Cares en voor meer informatie: telefoonnummer 5400177.

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 februari 2020