AD | Curmil blijft KPC ondersteunen

Willemstad – De Curaçaose militairen (Curmil) gaan, ook na het beëindigen van de ‘kentekenplaat van de dag’, het Korps Politie Curaçao (KPC) ondersteunen om de veiligheid op Curaçao te blijven waarborgen.

Dit is nu niet meer direct in het kader van de beheersingsmaatregelen omtrent de verspreiding van het coronavirus, maar is toegespitst op misdaadpreventie en misdaadbestrijding. De opzet en acties zijn te vergelijken met de ‘Ta basta awor’-campagnes die in het verleden reeds zijn uitgevoerd door de verschillende veiligheidspartners.

De Curmil gaat naast misdaadpreventie en misdaadbestrijding ook de avondklok helpen handhaven. Met verschillende partners in de justitiële keten draagt Defensie bij aan een veilig Curaçao. Woordvoerder van de KPC Imro Zwerver geeft dan ook aan:

,,Ik verzoek de gehele bevolking dan ook strikt om de aanwijzingen van de Curaçaose militairen op te volgen. Het niet opvolgen van een opdracht of aanwijzing wordt gezien als het niet opvolgen van een ambtelijke instructie.” De ondersteuning aan het KPC vindt plaats gedurende de gehele dag en is verspreid over verschillende locaties op het eiland.

Bron: Antilliaans Dagblad