AD | Dagen Bopec lijken geteld

Kralendijk – De dagen van Bopec, Bonaire Petroleum Corporation nv, lijken geteld. Al maanden, eigenlijk al een paar jaar, is er nauwelijks nog sprake van activiteiten bij het dochterbedrijf van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA, dat niet alleen operator maar ook eigenaar is van de opstallen.

In maart aanstaande verloopt de vrijwaring die het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (Ofac) in verband met de sancties van de Verenigde Staten tegen de regering-Maduro van Venezuela heeft ingesteld. Zo bevestigt desgevraagd gezaghebber Edison Rijna van Bonaire. Er wordt gewerkt aan een verzoek om verlenging.

Deze lange tijd van onzekerheid en het snel dichterbij komen van de einddatum brengen onrust onder het personeel met zich mee. De vrijwaring van Ofac zorgde ervoor dat Bopec toch nog in zekere mate in staat was producten te verkopen, inkomsten te genereren en betalingen te doen. Onder andere aan de werknemers.

De kwestie heeft de aandacht van de autoriteiten, laat de eerste burger van Bonaire weten. Zowel van de rijksoverheid als van het lokale bestuur. Mede omdat de stroomvoorziening van het eiland indirect op het spel staat.

Want hoewel Bopec al jaren vrijwel inactief is – en de laatste olietanker, de Felicity, volgens de krant <f”ADScala-Italic”>Èxtra<f”ADScala-Romein”> er in oktober 2018 aanmeerde – is een deel van de tanks nog wel gevuld met brandstof, waar energiebedrijf ContourGlobal Bonaire op draait.

ContourGlobal produceert de elektriciteit op Bonaire, terwijl de energiedistributie in handen is van het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Als Bopec echt de deuren sluit, moet er een oplossing komen voor de levering van brandstof voor ContourGlobal. Dat wordt volgens politiek Kralendijk ook in Den Haag beseft.

De gewone brandstofvoorziening aan het publiek is overigens in handen van het Curaçaose bedrijf Curoil, dat zorgt voor levering van benzine, diesel, jet fuel, kerosine en gas. Curoil, een overheids-nv, zal hier blijvend voor zorgdragen.

De gezaghebber bevestigt dat er een stuurgroep is opgericht op het niveau van het rijk en het Openbaar Lichaam Bonaire, die zich buigt over de situatie met betrekking tot Bopec en wat dit voor impact kan hebben voor de gemeenschap; zowel wat betreft de levering aan ContourGlobal als de opvang van de personeelsleden die straks mogelijk hun baan en inkomen kwijt zijn.

Het is niet exact duidelijk hoeveel werknemers Bonaire Petroleum Corporation aan de Kaminda Turístiko Brazil telt. Op vragen van het Antilliaans Dagblad aan Ethward Manuel, general manager Bopec, kreeg de redactie nog geen antwoord. Het gaat om circa 105 medewerkers. Bopec is eigendom van Petróleos de Venezuela (PdVSA), maar het terrein is erfpacht.

