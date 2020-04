AD | Daily Meal Program van start

Willemstad – Veel mensen op Curaçao hebben, ondanks de distributie van voedselpakketten, geen gelegenheid om zelf te koken, omdat ze bijvoorbeeld simpelweg geen keuken of fornuis hebben.

Kant-en-klare, warme maaltijden van het Daily Meal Program biedt voor hen de uitkomst, zo geeft de organisatie aan. Op de de eerste dag werden 222 maaltijden bereid, naar de distributiecentra gebracht en bezorgd bij mensen thuis die het het hardst nodig hebben.

Aantal pakketten opgeschaald

Door toename van het aantal hulpvragen hebben de Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao (SHC)/Voedselbank de productie van voedselpakketten verhoogd naar 2.000 pakketten per week. ,,Dit heeft consequenties voor de inkoop, de inrichting van de productielijn, het aantal vrijwilligers, de logistiek en distributie.

Op Goede Vrijdag (10 april) heeft de eerste productie plaatsgevonden en zijn er 850 pakketten geproduceerd. Op woensdag 15, vrijdag 17 april en woensdag 22 april zijn 1.000 voedselpakketten per dag gemaakt. Vrijdag 24 april is de productie opnieuw opgeschaald, naar 1.500 pakketten. Totaal zijn er 5.350 pakketten gemaakt. De pakketten worden de dag na productie via verschillende hulporganisaties gedistribueerd naar de bezorgadressen”, zo wordt nader uitgelegd. Vanaf 10 april zijn 5.000 adressen in de database opgenomen.

Minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) en de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN) hebben onlangs een bezoek gebracht aan SHC/Voedselbank waar op dat moment 1.500 voedselpakketten ingeladen werden om te worden bezorgd op de verschillende centrale afleveradressen.

De ministers werden door de stuurgroep van SHC geïnformeerd over de werkzaamheden en resultaten. Symbolisch werd ook het 5.000e pakket aan beide ministers getoond dat dezelfde dag nog aan een gezin is overhandigd.

