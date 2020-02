AD | De Andrade: Nooit op lijst KdNT

Willemstad – Anders dan eerder deze week per abuis in deze krant werd bericht, heeft Elvis de Andrade nooit op de lijst van politieke partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) gestaan. Hij heeft in 2018 de partij Union i Progreso (UP) opgericht.

,,Ik heb nooit eerder een partij opgericht en heb nooit op de lijst van KdNT gestaan”, zegt De Andrade die in het verleden wel verkiesbaar was voor de MAN en voor de MFK. De Curaçaose zakenman is in het nieuws vanwege de aangiftes die hij deed tegen PAR-leden premier Eugene Rhuggenaath en voormalig minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Marilyn Alcalá-Wallé.

De Andrade beschuldigt hen van het overtreden van Wet integriteit (kandidaat-) ministers, beter bekend als de Screeningswet. Alcalá-Wallé heeft vorige week haar ontslag ingediend nadat het Openbaar Ministerie (OM) bekendmaakte een strafrechtelijk onderzoek tegen haar te beginnen.

De Andrade zegt een tweede aangifte te zullen indienen tegen Rhuggenaath en Alcalá-Wallé in verband met corruptie. ,,De gouverneur is misleid, er is informatie achtergehouden.” Verder wil hij op dit moment niet veel kwijt over de zaak. ,,Ik wacht het onderzoek af.”

