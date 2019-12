AD | Deal met Klesch Group

Willemstad – Met goedkeuring van de regering en de raad van commissarissen (RvC) heeft Refineria di Kòrsou (RdK) gistermiddag een akkoord getekend met de Klesch Group voor de verkoop van de opstallen en de terreinen in erfpacht van de raffinaderij en Bullenbaai.

Dat bevestigt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) tegenover het Antilliaans Dagblad.

Het akkoord, een zogeheten ‘transaction document’, dat met de Amerikaan Gary Klesch van de Klesch Group is getekend, is volgens Rhuggenaath conform het mandaat dat RdK van de regering heeft gekregen. Hoewel de premier zich nog niet wil uitlaten over de inhoud van het akkoord – de stakeholders worden vandaag immers pas geïnformeerd – geeft hij wel aan dat één van de voorwaarden voor de verkoop – en zoals is overeengekomen met de Klesch Group – is dat er geïnvesteerd wordt in de raffinaderij om deze te moderniseren en om te voldoen aan de geldende milieunormen.

Ook geldt dat de vakbonden nu met de Klesch Group moeten onderhandelen over het personeel en de arbeidsvoorwaarden.

Over het bedrag dat met de verkoop is gemoeid, worden in dit stadium geen mededelingen gedaan. Wel laat de minister-president weten dat dit uitkomt op een bedrag dat ‘in lijn ligt met de waarde van de raffinaderij en Bullenbaai’.

,,Het doel was de continuïteit van de raffinaderij te garanderen. De installaties moeten weer worden opgestart”, zo vertelt Rhuggenaath.

Een exacte datum voor de overname van Klesch is nog niet vastgesteld – dat is afhankelijk van wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan – maar de ‘closing date’ is medio 2020, aldus de premier. ,,Dan vindt de overdracht aan de Klesch Group plaats. Vanaf dat moment is Klesch verantwoordelijk en worden de installaties op basis van een startupplan in fases opgestart.”

Vandaag zit de regering om de tafel met alle stakeholders en worden deze geïnformeerd over het akkoord met Klesch. Vanmiddag is bijvoorbeeld een vergadering gepland met de vakbonden Apri en PWFC, zo bevestigt Apri-voorzitter Gherrel Remilia tegenover deze krant. ,,Ik ga ook de vicevoorzitter van de Staten benaderen om morgen (vandaag, red) een seniorenconvent bijeen te roepen om daarin de fractieleiders bij te praten over de recente ontwikkelen. En daarna is het de bedoeling een persconferentie te organiseren om informatie te geven”, aldus Rhuggenaath.

De minister-president spreekt van een ‘grote mijlpaal waar we trots op mogen zijn’. ,,Mensen hebben met man en macht, dag en nacht gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en we moeten het werk van onze eigen mensen in deze erkennen.

Maar het werk is nog niet klaar. Er is nog altijd de vraag hoeveel werknemers de Klesch Group overneemt. En dan is er ook nog de kwestie van de transitie met PdVSA om continuïteit te garanderen vanaf 1 januari 2020 tot aan het moment dat Klesch de raffinaderij gaat draaien. We hopen deze week tot duidelijke afspraken hierover te kunnen komen”, aldus Rhuggenaath.

