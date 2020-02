AD | Democratische leider Pelosi verscheurt speech van Trump

Marlies van Leeuwen | Algemeen Dagblad



Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verscheurde vannacht de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump, blaadje voor blaadje. Het was een opvallend moment na afloop van de jaarlijkse State of the Union.

Pelosi en Trump, gezworen vijanden van elkaar, deden vannacht geen enkele moeite om de schijn op te houden. Pelosi, die initiatief nam tot het impeachment-onderzoek naar Trump, kondigde hem aan zonder de lovende woorden die daarbij gebruikelijk zijn. Trump negeerde even later haar uitgestoken hand.

Na afloop van Trumps toespraak, waarin hij sprak over de grote comeback van Amerika, pakte Pelosi – die achter Trump zat – de geprinte velletjes waar de State of the Union op stond en verscheurde ze demonstratief. Vol in het zicht van de camera’s. Zeven andere Democratische congresleden waren tijdens de toespraak al weggelopen. Pelosi zei tegen Amerikaanse media dat dit volgens haar ‘het meest hoffelijke was dat ze gezien de omstandigheden kon doen’. Ze zei dat ze naar een pagina had gezocht waar iets op stond dat waar was, maar dat ze dat niet had gevonden.

Schande

Het Witte Huis reageerde furieus op Pelosi’s actie en meent dat het weinig respectvol is voor Trumps eregasten die avond. ,,Pelosi verscheurde zojuist: een van de laatst nog levende Tuskegee-piloten uit de Tweede Wereldoorlog. Een baby die overleefde na slechts 21 weken zwangerschap. De rouwende families van Rocky Jones en Kayla Mueller. Dát is haar bijdrage”, liet het Witte Huis achter op Twitter.

Ook van media en politici suggereren dat Pelosi niet alleen het beleid van de president, maar ook het Congres te schande heeft gemaakt. Het is nog niet eerder voorgekomen dat het staatshoofd van het land na zijn State of the Union-toespraak zo te kijk wordt gezet. Pelosi stond in 2009 pal voor beleefde omgangsvormen toen ze excuses eiste van Republikeinen die door de toespraak van toenmalig Democratisch president Obama ‘u liegt’ riepen.

