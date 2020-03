AD | Derde geval Covid-19 op Curaçao

Willemstad – Op Curaçao werd gisteren bekend dat een derde persoon positief is getest op het nieuwe coronavirus Sars-CoV-2. Het gaat om iemand die al in isolatie was en dan ook weinig contacten met andere mensen heeft gehad.

Het virus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken. In alle drie de gevallen gaat het om mensen die werden besmet in het buitenland. ,,Dus niet lokaal op het eiland”, benadrukte Izzy Gerstenbluth, epidemioloog bij Geneeskundige en Gezondheidszaken (G&Gz) gisteren tijdens een persconferentie. Deze derde persoon die het nieuwe coronavirus heeft opgelopen werd al gevolgd door de Curaçaose autoriteiten. Een eerste test gaf geen eenduidig resultaat, maar gisteren bleek de tweede test duidelijk positief.

Tot gisteren waren er dus in totaal drie bevestigde gevallen op het eiland. Zaterdag bleek ook de echtgenote van het eerste geval besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Gerstenbluth zei zaterdag dat de mensen met wie het echtpaar en de derde persoon contact hebben gehad zijn getraceerd. De afgelopen periode werden in totaal 38 mensen gevolgd op verdenking van de ziekte Covid-19.

Van het merendeel is de incubatietijd van 14 dagen inmiddels achter de rug. Volgens de regering betreft het ‘mensen uit Brabant, maar worden ook bezoekers uit andere gebieden of andere landen dan Nederland getest op het virus’. Het monitoren van mensen is een continu proces, stelde Gerstenbluth. Over de identiteit en verblijfplaats van deze drie mensen met Covid-19 kunnen geen mededelingen worden gedaan.

Gerstenbluth: ,,Dat is niet ethisch, we houden die privacygevoelige informatie geheim. Het voegt ook niets toe.” Minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zei dat artsen gebonden zijn aan de eed die zij hebben afgelegd en dat het aan de regering is om te beslissen over het al dan niet afsluiten van een gebied op het eiland, zoals nu Noord-Italië en Brabant in Nederland. Maar daar is op Curaçao op dit moment geen sprake van.

Gerstenbluth benadrukte gisteren opnieuw dat Curaçao het geldende internationale beleid volgt in de aanpak om te voorkomen dat in korte tijd te veel mensen besmet raken. ,,We doen niets anders dan elders. We passen onze acties wel steeds aan op basis van de actuele situatie, maar volgen dezelfde lijn.”

Waar het om gaat is de controle te houden over de uitbraak door het aantal besmettingen te verspreiden over een langere periode, om het deel van de patiënten die ernstig ziek worden adequaat hulp te kunnen bieden. ,,Het is een nieuw virus waar mensen nog geen immuniteit tegen hebben opgebouwd”, zegt Gerstenbluth. ,,Maar meer dan tachtig procent zal alleen milde verschijnselen krijgen. Wereldwijd neemt het aantal mensen dat beter wordt nu toe.”

Wie symptomen heeft van Covid-19, zoals hoge koorts en problemen met de luchtwegen, moet zich afzonderen. Het virus wordt overgedragen via druppeltjes uit de luchtwegen via de lucht.

Daarom luidt het advies onveranderd: houdt minimaal 2 tot 2,5 meter afstand van iemand die hoest of niest en was je handen regelmatig met water en zeep of, als dat niet voorhanden is, met een handsanitizer met minimaal 60 procent alcohol.

Gerstenbluth zegt dat niemand moet schrikken als iemand in isolatie bijvoorbeeld op het balkon van een hotelkamer zit. ,,Dat is toegestaan. Het gaat erom dat voldoende afstand van anderen wordt gehouden.”

Bron: Antilliaans Dagblad