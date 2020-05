AD | Derde positief in quarantaine

Willemstad – Curaçao heeft nu negentien positief bevestigde gevallen geregistreerd. Gisteren werd bekend dat opnieuw een persoon in quarantaine besmet is met het coronavirus Sars-CoV-2.

Deze laatste persoon had geen ziekteverschijnselen van Covid-19, de ziekte die het virus kan veroorzaken. Voordat iemand uit verplichte quarantaine mag, wordt na veertien dagen een monster afgenomen om besmetting uit te sluiten. In dit geval bleek de test positief en is de betreffende persoon dus besmet met het coronavirus.

Alle drie de patiënten zitten thuis in isolatie. Een vierde patiënt ligt nog in het ziekenhuis. Veertien mensen zijn genezen en een is al in maart overleden. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Binnen een week zijn er drie nieuwe gevallen bijgekomen, terwijl de vijf weken daarvoor de teller consequent op zestien bleef staan. De overheid maakt nu een onderscheid in lokale besmettingen (16) en besmettingen in quarantaine (3). Gerstenbluth zei dat er geen enkel reden is voor onrust en dat dit alleen maar bevestigt waarom de verplichte quarantaine zo belangrijk is.

,,Stel je voor als we die drie mensen gewoon binnen hadden gelaten. Dan hadden ze veel contacten gehad en het virus verspreid over het eiland nog voordat ze ziek werden.”

Want het gaat erom dat mensen die gezond aankomen op het eiland, vanaf de dag daarna tot twee weken later alsnog ziek kunnen worden. Dat is de periode van besmetting met het virus, die dan dus in het buitenland heeft plaatsgevonden, tot de eerste ziekteverschijnselen, ook wel de incubatietijd. Juist door de verplichte quarantaine in hotels die door de overheid zijn aangewezen en onder toezicht staan kunnen deze besmette reizigers op tijd in de kraag worden gevat en direct geïsoleerd worden.

Zonder quarantaine zou je er waarschijnlijk te laat bij zijn en zou het virus al zijn verspreid onder de contacten van de betreffende persoon. De derde persoon in quarantaine die positief testte verbleef in een ander hotel dan de twee andere. Gerstenbluth: ,,Deze persoon kwam uit een ander land en verbleef daarom in een ander hotel.”

De eerdere twee personen waren ondergebracht in hetzelfde quarantainehotel en hadden contact met elkaar gehad. Tijdens de isolatie thuis worden de Covid-patiënten streng gecontroleerd door het team van Geneeskunde & Gezondheidszaken. Zij mogen niet uit huis en met niemand contact hebben.

Iedereen die terugkomt naar Curaçao moet eerst veertien dagen in verplichte quarantaine. Alleen voor mensen met een bepaalde handicap of die om medische redenen niet in een hotel kunnen verblijven, mogen thuis in quarantaine. Ook voor professionals die dringend werk moeten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een neurochirurg, wordt een uitzondering gemaakt.

,,Zo’n specialist doet zijn werk dan onder strikte voorwaarden zodat besmettingsgevaar wordt voorkomen”, zegt Gerstenbluth.

Bron: Antilliaans Dagblad