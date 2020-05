AD | Discussie over aantal coronadoden Aruba

Oranjestad – De Vereniging van Medisch Specialisten op Aruba (VMSA) stelt de conclusies van Directie Volksgezondheid (DVG) ten aanzien van het aantal coronadoden ter discussie. Dat meldt nieuwssite NoticiaCla naar aanleiding van een uitgelekt rapport van VMSA.

In het rapport staat als voorlopige conclusie van een onderzoek naar de registratie van corona, dat van de eerste twee personen die geregistreerd werden als coronadoden, betwijfeld kan worden of ze wel aan corona zijn overleden. Zo betrof het eerste overlijden een oudere persoon, die leed aan verschillende aandoeningen en reeds in de laatste fase van het leven was aanbeland. Bij de tweede persoon die staat geregistreerd als coronadode, is nooit autopsie verricht, waardoor niet vaststaat waaraan de man is overleden.

Saillant detail is dat minister-president Evelyn Wever-Croes na het overlijden van deze man, tijdens een persconferentie al de doodsoorzaak ter discussie stelde. Ze legde toen uit dat als iemand overlijdt die besmet is met Covid-19, dat niet automatisch betekent dat corona de doodsoorzaak is. Ze verwees naar de nog uit te voeren autopsie, maar die heeft nooit plaatsgevonden.

NoticiaCla heeft begrepen dat de sterfgevallen uit de dagelijkse rapportage van DVG gedefinieerd worden als ‘gerelateerd aan corona’ en niet Covid-19 als doodsoorzaak hebben.

De teller van DVG staat op 101 besmettingen die zijn vastgesteld, maar 90 mensen zijn inmiddels virusvrij verklaard. Er zijn nog acht mensen besmet. Tot nu toe zijn drie mensen overleden aan corona.

Directie Volksgezondheid heeft tot nu toe 1.843 coronatests uitgevoerd. Daarvan bleken er 1.742 negatief en 101 positief. Momenteel zitten 54 personen in quarantaine, omdat ze corona hebben of in contact geweestzijn met een besmette persoon.

