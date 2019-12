AD | Doornenkathedraal opent in 2020

Willemstad – Met prachtige foto’s van Guus Dubbelman is in een artikel van de hand van Kees Broere in de Volkskrant een reportage gemaakt over de Kathedraal van Doornen van Herman van Bergen.

Volgens het artikel zijn al zo’n 50 duizend mensen komen kijken en wordt de kathedraal het komende jaar op 02-02-2020 officieel opengesteld.

Onder de kop ‘Op Curaçao staat een kathedraal van zo’n 25 miljoen doornen’ wordt het artikel als volgt ingeleid: ,,In Willemstad bouwt kunstenaar Herman van Bergen (zelf zegt hij liever ‘maker’) al jaren aan een kathedraal van doornen. Zo hoopt hij de op Curaçao gehate doornstruik om te zetten in ‘een object van liefde’.” Volgens Van Bergen begon het allemaal met een lekke band en de vraag die bij hem opkwam waarom hij eigenlijk leeft, als hij toch dood moet. ,,Zoveel jaar later heeft-ie het antwoord nog altijd niet. Maar wel een Kathedraal van Doornen.”

In de afgelopen vijf jaar heeft hij zo’n 25 miljoen doornen nodig gehad. Nu staat er een ‘machtig kunstwerk, tot 10 meter hoog en met een vloeroppervlak van 400 vierkante meter’. De kosten die opgebracht zijn door vele sponsoren bedragen ‘zo’n half miljoen euro’.

De Volkskrant: ,,Via ‘Reda Sosial’, droegen in totaal achttien kinderen tussen de 17 en 22 jaar bij aan het opzetten van de vele panelen, doornentak voor doornentak. Ontelbare liters houtlijm en vernis erop, en ook slijpen en slijpen. ‘Drop-outs, tienermoeders, kleine boefjes: die jongeren kregen hier weer een kans. Er zijn er nu nog vijf hier aan het werk. Betaald natuurlijk’.”

En verder: ,,De Kathedraal van Doornen is, naast veel andere dingen, een labyrint. ‘Net als het leven zelf, ja.’ Maar meteen ook een ode aan de vrije geest. Een plek dus waar vele verschillende culturen, godsdiensten en geschiedenissen samenkomen.”

Bron: Antilliaans Dagblad