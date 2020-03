AD | Drie coronapatiënten genezen

Willemstad – Van de tot gisteren elf positief geteste coronapatiënten zijn drie inmiddels genezen. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren tijdens de persconferentie bekendgemaakt.

Twee personen zijn opgenomen in het Curaçao Medical Center (CMC), één persoon is overleden en de rest is in isolatie. Deze cijfers komen overeen met wat er wereldwijd bekend is over het coronavirus, aldus Gerstenbluth die tijdens de persbriefing dieper inging op de discussie over het testen.

,,Als wereldwijd tachtig procent lichte klachten heeft, vijftien procent echt ziek is en mogelijk opgenomen moet worden en vijf procent op de intensive care terechtkomt van wie er enkelen komen te overlijden, dan voldoen wij geheel aan deze statistiek van elf geïnfecteerden, twee ziekenhuisopnames en één overlijdensgeval. Hieruit kunnen we ook concluderen dat als er meer zieken waren, bijvoorbeeld dertig, dat er ook meer gevallen in het ziekenhuis opgenomen hadden moeten zijn.”

Gerstenbluth heeft uitgelegd dat massaal testen onnodig is. ,,We hebben ongeveer 2.500 testen in huis. Een goede representatieve steekproef zou neerkomen op 2.500 personen die getest zouden moeten worden, maar dan blijft er geen testmateriaal over voor de echte zieken. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die de testen moeten uitvoeren, de tijd en de infrastructuur voor de analyse.”

Bron: Antilliaans Dagblad