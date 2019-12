AD | Drie pieren op Bonaire tegelijk aangepakt

Kralendijk – Het Bestuurscollege (BC) maakt vaart met het verbeteren van de faciliteiten voor de gebruikers van de pieren in Kralendijk.

Besloten is de Nelson Petrus ‘Nello’ Craanepier te verlengen, de visserspier te renoveren en de Chachachapier volledig te vernieuwen. Het BC en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (I &W) hebben hiervoor gezamenlijk een bedrag van 2,1 miljoen dollar gereserveerd.

Alle drie de werken worden in 2020 gerealiseerd. Gedeputeerde van Economische Ontwikkeling Elvis Tjin Asjoe gaf donderdag symbolisch het startsein voor de voorbereidingen door het onthullen van een informatiebord.

De verlenging van het dek van de Nelson Petrus ‘Nello’ Craanepier met veertig meter komt onder meer de veiligheid van en de dienstverlening aan bezoekende schepen ten goede. Bestaande afmeervoorzieningen kunnen beter worden benut, waardoor vrachtschepen optimaal gebruik kunnen maken van hun scheepskranen en het van en aan boord gaan van cruiseschepen efficiënter zal kunnen verlopen. De verlenging van de zuidpier betekent tevens dat de middenpier vaker beschikbaar komt voor vrachtschepen. Het werk wordt in de periode mei tot en met juni uitgevoerd, voor de start van het nieuwe cruiseseizoen.

De in slechte staat verkerende Chachachapier is aan het einde van zijn levensduur. De pier wordt volledig – dat wil zeggen dek en pijlers – vernieuwd waardoor er, mede door het aanbrengen van een handrail en trap, weer veilig gebruik van kan worden gemaakt voor recreatieve doeleinden door zwemmers en duikers. Het werk krijgt in het voorjaar zijn beslag.

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer capaciteit voor het afmeren van vissersboten wordt de Visserspier met ten minste twintig meter verlengd. Afhankelijk van de definitieve kostenberekeningen kan de verlenging nog groter uitvallen. Met de werkzaamheden wordt aansluitend op het werk aan de zuidpier en de Chachachapier begonnen.

Voor de uitvoering is gekozen voor het in waterbouw gespecialiseerde aannemingsbedrijf Krol uit het Friese Akkrum. Voor het projectmanagement wordt een beroep gedaan op Port of Amsterdam International. Beide bedrijven waren ook partner bij de renovatie van pieren in 2018. Bij het werk aan de Chachachapier zal tevens een lokale onderaannemer worden betrokken.

,,Complimenten voor havenmeester Günther Flanegin die scherp in kaart heeft gebracht wat er nodig is om de huidige situatie te verbeteren, zowel uit oogpunt van veiligheid als efficiency. Zijn goede voorwerk heeft het BC geholpen om samen met het ministerie te besluiten om het benodigde budget beschikbaar te stellen”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

,,Dit project en vooral ook de snelheid waarmee het tot stand is gekomen is het resultaat van goed samenspel tussen de diverse geledingen binnen het openbaar lichaam. Net als de andere projecten die het BC sinds zijn aantreden in april in gang heeft gezet laat dit zien dat je door samenwerking veel kunt bereiken om Bonaire beter te maken.”

Bron: Antilliaans Dagblad