AD | Drones boven SDKK uit de lucht geschoten

Willemstad – Personeel van Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) heeft in de afgelopen weken zeker vijf drones neergeschoten waarmee getracht werd smokkelwaar de gevangenis in te krijgen. Dat bevestigt gevangenisdirecteur Urny Floran tegenover deze krant.

De drones konden dankzij de anti-droneapparatuur van SDKK tijdig worden gedetecteerd en vervolgens neergeschoten. De installatie stuurt een signaal uit waarmee de drones tijdelijk geblokkeerd worden in hun beweging. ,,Wij krijgen dan de kans om ze neer te schieten”, zo legt Floran uit. ,,En dat hebben we de afgelopen weken verschillende keren succesvol kunnen doen.”

De neergeschoten drones droegen drugs bij zich, maar ook scheermesjes, lijm, mobiele telefoons en alcohol. In sommige gevallen heeft de directie een vermoeden voor wie de smokkelwaar bestemd was, in andere gevallen weer niet. Daar wordt nu onderzoek naar verricht, aldus Floran.

Het gebruik van drones om smokkelwaar in de gevangenis te krijgen, is geen nieuw probleem. Juist om dit aan te pakken is ruim een jaar geleden besloten anti-droneapparatuur bij SDKK te installeren. Floran legt uit dat de installatie eind 2019 klaar was, maar dat het apparaat pas sinds ongeveer anderhalve maand operationeel is. ,,Sindsdien hebben we ook resultaat kunnen boeken”, aldus de gevangenisdirecteur.

In mei 2019 erkende minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie dat de drones boven de gevangenis een probleem vormden dat dringend moest worden aangepakt. De Justitieminister kondigde toen in dit kader het traject aan om van de gevangenis een anti-droneomgeving te maken.

