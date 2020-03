AD | Drugsroof politiedepot ‘complex’

Willemstad – De diefstal van 600 kilo cocaïne uit het depot bij het politiebureau te Rio Canario is een complexe zaak in de zin dat er heel wat voor nodig is om zomaar het politiebureau binnen te gaan om drugs te stelen.

Het is dus een onderzoek met de nodige complicaties. Dat zei minister Quincy Girigorie naar aanleiding van een vraag over de status van het onderzoek. Over de zaak kon de minister van Justitie inhoudelijk niets kwijt omdat het Openbaar Ministerie ervoor heeft gekozen niet naar buiten te treden met informatie over de zaak.

De Justitieminister gaf aan continu met procureur-generaal (PG) Roger Bos gesprekken te voeren over de grote drugsroof, voor het laatst een week geleden.

,,Wat ik wel kan zeggen, is dat het onderzoek loopt en dat ik na het laatste gesprek met de PG er alle vertrouwen in heb dat het onderzoek wordt afgesloten. Zo snel mogelijk; ik wil geen datum noemen, maar dat is zeker mijn wens.”

Op 14 oktober 2018 drongen onbekenden het politiekantoor te Rio Canario binnen en gingen er met 600 kilo in beslag genomen cocaïne vandoor. De verdachten wisten hiervoor twee grote metalen deuren te forceren. Het Openbaar Ministerie stelde meteen een onderzoek in, waarbij diezelfde dag nog een uitgebrande vrachtwagen – waarvan het vermoeden bestaat dat deze is gebruikt bij de inbraak – is gevonden en in beslag is genomen.

Sindsdien is een rapport opgesteld, maar over de inhoud wordt tot op de dag van vandaag grotendeels gezwegen. De vraag of er politiemensen betrokken zijn kon de minister ‘totaal niet’ beantwoorden.

Bron: Antilliaans Dagblad van woensdag 11 maart 2020