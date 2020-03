AD | Drukbezochte plekken nu doodstil

Een tekenend beeld van de coronacrisis: een luchthaven die er verlaten bij ligt en normaal gesproken drukbezochte plekken zoals het Renaissance Resort bij het Rif Fort en Sambil waar nu geen kip te bekennen is.

De crisis, veroorzaakt door het gevreesde coronavirus, slaat overal toe; het reikt tot alle hoeken van de wereld en raakt daarbij alles en iedereen, zonder te discrimineren.

Hoe lang dit het beeld blijft, is vooralsnog onbekend, maar als we – zo stelt epidemioloog Izzy Gerstenbluth – op de situatie in China af moeten gaan, moeten we rekenen op maanden in plaats van weken.

Bron: Antilliaans Dagblad