AD | E-learning op Colegio Pastoor Kranwinkel

Oranjestad – Colegio Pastoor Kranwinkel in Paradera is geselecteerd als de volgende school voor het e-learningproject. Het project is al bij Cacique Macuarima en basisschool Aterima met succes uitgevoerd.

Premier Evelyn Wever-Croes heeft samen met minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, Armando ‘Rudy’ Lampe, Skoa-directeur Anuesca Baly, chief innovation officer Varelie Croes en Pancho Croes van Futura de school bezocht om het nieuws persoonlijk te delen.

Het innovatieproject is vorig jaar gestart als een pilotproject, met als doel vaardigheden uit de 21e eeuw te introduceren in de laagste klassen van de basisscholen.

De premier kondigde aan dat het onderwijs op Colegio Pastoor Kranwinkel ook zal worden gedigitaliseerd, gebaseerd op het succes van het project tot nu toe, en gezien het feit dat 2020 is uitgeroepen tot het innovatiejaar. Het doel van dit project is om elke school te digitaliseren en het onderwijs op Aruba volledig te innoveren.

De directeur van Colegio Pastoor Kranwinkel, Angeline Leung, is blij dat haar school werd gekozen als de volgende school voor het project e-learning. ,,Dit zal het lesgeven aangenamer maken voor zowel leraren als studenten.”

