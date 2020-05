AD | Economie Aruba liep begin 2020 al terug

Oranjestad – De import en export van goederen was in het eerste kwartaal van dit jaar lager dan in dezelfde periode van 2019.

De totale invoer, uitgedrukt in gewicht, registreerde een daling van 8,2 procent in het eerste kwartaal van 2020 (146,8 miljoen kilo) in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (159,9 miljoen kilo), terwijl, in waarde, de totale invoer daalde met 5,8 procent, van 541,5 miljoen florin naar 509,9 miljoen.

De invoer in het vrije verkeer van Aruba, uitgedrukt in gewicht, vertoonde in het eerste kwartaal van 2020 een daling van 8,2 procent (145,7 miljoen kilo), vergeleken met dezelfde periode in 2019 (158,7 miljoen kilo). Gedurende deze periode daalden 11 van de 21 geregistreerde secties. De grootste afnames werden waargenomen voor de rubrieken ‘Minerale producten’ (-14,3 miljoen kilo), ‘Machines & elektrotechnische uitrusting (nieuw en vernieuwd)’ (-0,6 miljoen kilo) en ‘Diverse vervaardigde artikelen’ (-0,3 miljoen kilo). De grootste stijgingen waren te zien bij de rubriek ‘Hout, houtskool en houtwerk’ (0,7 miljoen kilo) en ‘Chemische producten’ (0,7 miljoen kilo). Verder werden stijgingen opgetekend voor de rubrieken ‘Voedingsmiddelen’ (0,6 miljoen kilo) en ‘Groenteproducten’ (0,2 miljoen kilo).

De invoer in het vrije verkeer van Aruba, uitgedrukt in waarde, vertoonde in het eerste kwartaal van 2020 een daling van 5,1 procent (497,9 miljoen florin) in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (524,7 miljoen florin). Van de 21 secties, registreerden er 14 waardeverminderingen bij invoer in het vrije verkeer van Aruba.

De grootste afnames waren te zien bij de rubrieken ‘Machines & elektrotechnische uitrusting (nieuw & vernieuwd)’ (-7,0 miljoen florin), ‘Echte parels (natuurlijk) en andere edelstenen’ (-5,6 miljoen florin) en ‘Transportmiddelen’ (-5,2 miljoen florin). De grootste stijging is te zien bij de rubriek ‘Chemische producten’ (2,9 miljoen). Verder werden stijgingen opgetekend voor de secties ‘Onedele metalen en afgeleide werken’ (2,1 miljoen) en ‘Kunstmatige plastic elementen’ (1,5 miljoen florin).

Bron: Antilliaans Dagblad