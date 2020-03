AD | Eerste geval corona op Sint Maarten

Philipsburg – Premier Silveria Jacobs heeft gisteren bevestigd dat Sint Maarten een eerste geval van het Covid-19-virus heeft geregistreerd.

De premier zei dat een mannelijke inwoner onlangs via Miami naar het Verenigd Koninkrijk is gereisd. Na terugkomst op het eiland belde hij de Collection Preventive Service (CPS) hotline en op zondag 15 maart werden monsters.

Jacobs zei dat een tweede test door het RIVM in Nederland zal worden uitgevoerd om de zaak te bevestigen, dit moet om een geval van het virus officieel te registreren. De premier voegde eraan toe dat CPS al is begonnen met het traceren van contacten, terwijl de man zich momenteel in isolatie bevindt en 14 dagen in quarantaine zal blijven.

De Sint Maartense minister-president maakte ook bekend dat de scholen vanaf vandaag, 18 maart, voor een periode van twee weken gesloten zullen zijn. De eerste week zal een vakantieweek zijn die valt in de tijd dat eigenlijk carnaval op het eiland zou worden gevierd.

De week daarop kunnen scholen de meest essentiële lessen geven en kunnen examenleerlingen, indien mogelijk, het examen afleggen. Alle niet-essentiële services worden stopgezet. Deze maatregel is vandaag vanaf middernacht ingegaan voor een periode van twee weken.

Jacobs zei dat alle terugkerende bewoners en bemanningsleden zich gedurende 14 dagen moeten houden aan een verplichte zelfquarantaine, wat inhoudt dat ze zichzelf thuis isoleren. Deze personen worden gecontroleerd door de afdeling gezondheid. Deze beperkingen geldt niet voor lucht- en zeevrachtzendingen, aldus Jacobs.

,,Dit betekent niet dat producten, diensten of goederen Sint Maarten niet binnen kunnen komen”, zei ze. Jacobs vroeg het publiek om sociale afstand te blijven beoefenen, terwijl zij iedereen eraan herinnerde kalm te blijven en de CPS-hotline of hun huisarts te bellen als ze symptomen ervaren.

Bron: Antilliaans Dagblad