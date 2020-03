AD | Eerste gevallen coronavirus in Caribisch gebied

Philipsburg – Autoriteiten op Sint Maarten en Saint Barthélemy hebben gisterochtend de eerste besmettingen met het nieuwe coronavirus gemeld.

Het gaat om een Frans echtpaar dat op de luchthaven van Sint Maarten uit de rij werd gehaald op verdenking van corona. Het stel is naar het Louis Constant Fleming Hospital (LCF) gebracht aan de Franse kant, Saint Martin, en wordt daar twee weken in quarantaine gehouden.

Ook hun zoon, bij wie ze op bezoek waren in Saint Barths, is positief getest. Hij zit in thuisisolatie en wordt gemonitord.

Hun gezondheidstoestand is geen reden tot bezorgdheid, meldt premier Silveria Jacobs van Sint Maarten.

Bron: Antilliaans Dagblad