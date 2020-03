AD | Eerste hotels dicht

Willemstad – Sunscape Resort en Dreams Curaçao sluiten de deuren. Dat geldt ook voor Floris Suite en Moomba Beach. Allen eigendom van Lionstone. Samen goed voor 750 hotelkamers op het eiland, waar al snel ruim 900 personen werkzaam zijn.

Het zijn de eerste grote hotels op Curaçao die noodgedwongen als gevolg van de coronacrisis voorlopig – voor onbepaalde tijd – dichtgaan. Er zullen naar verwachting meer en waarschijnlijk veel volgen. Simpelweg omdat er geen gasten zijn. Aldus Rolf Sprecher in gesprek met het Antilliaans Dagblad.

In Sunscape is nog een handjevol van de 341 kamers bezet. Die toeristen verhuizen morgen naar Dreams, dat voor Lionstone door dezelfde keten, AMResorts, wordt geëxploiteerd. In Dreams zijn nog een kleine 40 van de 197 kamers gevuld, maar die gasten vertrekken in de dagen daarna, waarna het pas geheel geüpgraded Dreams – het voormalige Hilton Curaçao – medio volgende week leeg is en sluit.

De waardevolle toeristische complexen worden vanaf dan bewaakt door security-bedrijven, vertelt Sprecher die senior vice president of operations is van Lionstone. Dat geldt ook voor Floris Suite (72 kamers), dat nog open zou blijven tot na Pasen, waarna er een grondige renovatie plaatsvindt. Dit laatste gaat nog wel door. Ook de geplande uitbreiding met de 53 luxe Spazio’s gaat in principe door, maar Moomba Beach (34 kamers) gaat eveneens dicht. Het personeel krijgt deze maand, maart, salaris uitbetaald, maar de werknemers moeten de komende periode hun vakantiedagen van 2020 gebruiken. De werkmaatschappijen op Curaçao van Lionstone hebben een maandelijkse payroll van 1,5 miljoen dollar, zegt Sprecher. ,,Daar staan vanaf nu géén inkomsten tegenover.”

Op Aruba bezit Lionstone ook het hotelgebouw en terrein waar Holiday Inn (met 600 kamers) is gevestigd. Daar is de situatie iets anders. De uitbater, Holiday Inn, betaalt een maandelijkse lease uit de inkomsten die worden gegenereerd van gastenverblijf en de verhuur van bijvoorbeeld verschillende winkeltjes. In principe is Holiday gehouden de lease te betalen, maar Lionstone houdt er rekening mee dat deze op een bepaald moment worden stopgezet.

Sprechter is naar eigen zeggen ‘erg blij’ met het gebaar van MCB op Curaçao om de aflossingsverplichting en rentebetaling tijdelijk, gedurende drie maanden, op te schorten. ,,Dit geeft de noodzakelijke ruimte aan de beschikbare cashflow. Ik heb de bankleiding hiervoor bedankt.” Hij hoopt dat andere banken het voorbeeld volgen.

Bron: Antilliaans Dagblad