AD | Eigenaar Bandera Grill vangt bot

Willemstad – De veroordeling van de eigenaar van bar en restaurant Bandera Grill, W. la R., en zijn partner A.S. blijft in stand. De Hoge Raad in Den Haag heeft afgelopen dinsdag het cassatieberoep verworpen. Het echtpaar werd in 2017 schuldig bevonden aan onder andere mensenhandel.

W. la R. is bovendien veroordeeld in verband met levensbedreiging. Het Gerecht in eerste aanleg op Curaçao veroordeelde W. de la R. in oktober 2017 tot een voorwaardelijke straf van een half jaar en A.S. van drie maanden.

In hoger beroep werden de straffen verlaagd naar respectievelijk drie maanden en één maand. Maar W. la R. en A.S. hebben altijd volgehouden onschuldig te zijn. Via het cassatieverzoek stelde de advocaat van de eigenaar van de Bandera Grill dat er onvoldoende bewijs is voor een beschuldiging van mensenhandel en ook dat er geen sprake is geweest van een werkelijke doodsbedreiging.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof beoordeeld en besloten dat er geen reden is die te vernietigen. De zaak kwam destijds aan het rollen door een aangifte van de Venezolaanse vrouw B.C.C..

Uit haar verklaringen is naar voren gekomen dat het echtpaar haar uit Venezuela heeft laten overkomen naar Curaçao om prostitutiewerkzaamheden te verrichten in de Bandera Grill. De zogenaamde trago-meisjes zijn animeermeisjes die zoveel mogelijk drank moeten verkopen aan gasten. Daarover ontvangen zij een commissie.

Volgens B.C.C. werd haar paspoort afgenomen en werd het geld dat zij verdiende afgetrokken van de ticketprijs van 1.250 gulden. Zij sliep boven de bar. Ook zou B.C.C geld moeten terugbetalen en zou er gedreigd zijn haar anders iets aan te doen.

Het Gerecht in eerste aanleg oordeelde in 2017 dat B.C.C. weliswaar geweten moest hebben waarvoor zij naar Curaçao kwam, maar dat W. la R. en A.S. in de periode van 6 tot en met 15 oktober misbruik hebben gemaakt van de kwetsbare positie van de vrouw. Financieel gewin stond voorop.

Mensenhandel is een zwaar strafbaar feit maar de straf die de twee is opgelegd valt toch laag uit omdat het misdrijf een korte periode plaatsvond in een relatief minder ernstige vorm. Ook is meegewogen dat zowel W. la R. als A.S. niet eerder in aanraking zijn gekomen met politie of justitie.

Bron: Antilliaans Dagblad van 14 februari 2020