AD | Eiland voorbereid op coronavirus

Willemstad – Nu het coronavirus zich verder verspreidt vanuit China, blijkt het minder dodelijk dan vlak na de uitbraak leek. Net zoals bij elke griep zijn vooral mensen met een slecht afweersysteem kwetsbaar.

,,Er is absoluut geen reden voor paniek”, benadrukte epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) gistermiddag tijdens een persconferentie.

,,We bagatelliseren het probleem niet. Het is een nieuw virus dat zich snel verspreid en er is nog weinig bekend over bijvoorbeeld de incubatietijd, de periode tussen besmetting en ziekteverschijnselen, dus we moeten goed voorbereid zijn.”

Want de vraag is niet óf zich een eerste geval zal voordoen op Curaçao, maar wanneer. ,,De wereld is klein. We reizen en mensen uit andere landen dragen het virus met zich mee. Dat is niet te voorkomen.”

Volgens Gerstenbluth zijn er op dit moment wereldwijd meer dan 8.000 bevestigde gevallen van besmetting met het nieuwe type coronavirus. Enkele dagen geleden waren dat er nog 2.000, maar het aantal doden is onveranderd 171. Het aantal werkelijke besmettingen zal nog veel meer zijn dan het bevestigde aantal van 8.000.

Gerstenbluth: ,,Dit is het topje van de ijsberg. Het aantal gevallen neemt exponentieel toe, maar het aantal doden niet. Elke dode is er een te veel, maar de cijfers laten zien dat de meeste mensen niet ernstig ziek worden. Waarschijnlijk zal de kans op overlijden vergelijkbaar zijn met de meeste griepvirussen. We moeten dus rustig blijven.”

Ondertussen worden alle zeilen bijgezet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, op het moment dat zich een besmettingsgeval aandient. De bevolking wordt geïnformeerd. Huisartsen en medisch specialisten worden op de hoogte gehouden over de nieuwe ontwikkelingen wat betreft het coronavirus en rapporteren via een bewakingssysteem over opmerkelijke infecties onder patiënten.

Daarnaast is er overleg met de autoriteiten van de luchthaven en haven en met toeristenbureau CTB. Al die instanties krijgen instructies over wat er moet gebeuren als iemand ziekteverschijnselen vertoont die mogelijk worden veroorzaakt door een besmetting met het coronavirus.

Wie in een gebied is geweest waar al gevallen zijn geconstateerd en binnen veertien dagen na terugkomst koorts krijgt en verschijnselen van griep, moet dat telefonisch melden bij de huisarts. Het advies zal in het algemeen luiden thuis te blijven en uit te zieken, want er is geen medicijn of behandeling om het virus te bestrijden.

De naam coronavirus staat voor een groep virussen, zoals bijvoorbeeld Sars. Het virus dat in China is opgedoken, is nieuw en draagt officieel de naam ‘2019-nCoV’. Een gezond mens zal het virus, zoals elk griepvirus, zelf weten te overwinnen. Maar kwetsbaar zijn ouderen, kinderen, mensen met een chronische ziekte en met een slecht afweersysteem. Die kwetsbare groepen kunnen ernstige complicaties oplopen, zoals een longontsteking en zullen dan in het ziekenhuis moeten worden behandeld.

In het CMC zijn 44 kamers beschikbaar voor patiënten die geïsoleerd moeten worden.

Er bestaat nog geen vaccin om besmetting met het virus te voorkomen. Dat wordt van mens tot mens overgedragen via de lucht, bijvoorbeeld niezen en hoesten, of met besmette handen via ogen, neus en mond. Symptomen die wijzen op besmetting met het coronavirus zijn koorts, hoesten, keelpijn, verstopte neus, niezen, vermoeidheid en ademhalingsproblemen.

,,Mensen zelf kunnen veel doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt”, zegt Gerstenbluth.

,,Vermijdt contact met iemand die niest en hoest en als je zelf wat ziek bent, blijf dan thuis. De huisarts kan niet veel meer doen dan iets geven tegen de koorts en hoofdpijn.” Wie twijfelt of ernstige complicaties krijgt, moet wel contact opnemen met zijn arts.

Bron: Antilliaans Dagblad