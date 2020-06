AD | Emotioneel afscheid in Staten

Willemstad – Statenleden hebben gisteren met tranen in de ogen afscheid genomen van voorzitter William Millerson, die samen met oncoloog Bob Pinedo voor onbepaalde tijd naar Nederland reist om daar een kankerbehandeling te ondergaan.

De parlementariërs hadden alleen maar lovende woorden voor de Statenvoorzitter en uitten hun dankbaarheid voor de wijze waarop hij gedurende ruim drie jaar de Staten heeft voorgezeten. Eugene Cleopa (MAN), die als vicevoorzitter van de Staten fungeert, bedankte Millerson voor de wijze waarop hij de functie van voorzitter van de Staten heeft uitgevoerd en zei voor hem te zullen bidden zodat hij ‘deze moeilijke periode doorkomt en spoedig weer deel uitmaakt van de Staten’.

Wimbert Hato (MAN) stond stil bij een langere vriendschap die hij met Millerson deelt: ,,Ik ken Junior als een ware gentleman, een groots sporter en een fantastisch persoon. Ik wil hem publiekelijk bedanken voor de begeleiding die hij me met de jaren heeft gegeven. Junior, mijn vriend, het allerbeste. Ik zal voor je bidden. De vriendschap die we hebben, zal ik voor eeuwig koesteren.”

Elsa Rozendal (MAN): ,,Ik heb je eeuwige optimisme altijd bewonderd. Dat optimisme is ook gebleken in de persoonlijke boodschap die je ons hebt gestuurd. Daarin geef je aan tot het einde te zullen strijden. We wachten tot je terugkeert.” Ook de oppositie, die vaak in de clinch lag met Millerson, sprak vol lof over de vertrekkende politicus. Mènki Rojer (KdNT):

,,Voor Millerson was er geen betere plek in de Staten dan het voorzitterschap. Deze man heeft de rust van een chirurg en observeert op een manier die respect afdwingt. Als politieke tegenhangers probeerden wij hem steeds te provoceren, maar hij hield zijn positie als objectieve voorzitter van dit parlement.” De parlementariër vervolgde: ,,Laten wij als gelovigen bidden voor het beste. Geloof me, mijn broeder, je komt terug. Dat staat vast.”

Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK), die vaak stevige kritiek heeft geuit over de wijze waarop Millerson het voorzitterschap uitvoerde, zei dat het feit dat Millerson gisteren zelf aanwezig was in de Staten veel over de man zegt. ,,Door hem vandaag te zien, krijg ik hoop. Want zijn doorzettingsvermogen en kracht zullen ervoor zorgen dat hij dit overkomt.”

Jaime Córdoba (PS) blijkt een jarenlange vriendschap met Millerson te hebben. Openlijk emotioneel sprak Córdoba zijn vriend toe en zei: ,,Dit zit me zo dwars. Blijf hoe je bent, blijf vechten. Je bent een strijder, win deze strijd.” Gilbert ‘Gibi’ Doran (MFK) verklaarde dat Millerson hem jaren geleden een hart onder de riem heeft gestoken toen hij zelf naar Nederland moest voor een niertransplantatie. ,,Je zei toen tegen me Gibi, bai i bin bèk (ga en kom terug). Vandaag zeg ik hetzelfde tegen jou. We wachten op je.”

Partijgenoot Curtley Obispo die begin dit jaar ernstig was toegetakeld door honden zei: ,,Je hebt me laten zien wat strijden echt is en ik weet dat je zal blijven strijden om te overwinnen. Je hebt mijn leven gered en ik wil je terugzien.” Jeser El Ayoubi, die eveneens lid is van de PAR kon zijn emoties niet bedwingen en vroeg de Statenleden met hem in gebed te treden, waarna hij bad voor rust, vrede en kracht voor Millerson. ,,Breng hem terug naar ons, naar zijn land, zijn thuis. We wachten allemaal op hem.”

Millerson zelf, die door zijn collega’s stuk voor stuk werd beschreven als een vechter, zei aan het einde: ,,Het Statenvoorzitterschap was voor mij een enorme eer en ik heb de functie altijd naar eer en geweten uitgevoerd. Voor wat betreft de ziekte; ik ben een fighter en ik vecht ‘all the way’. Deze strijd overwin ik ook. Ik vertrek hier niet om te verliezen. I’ll be back.”

Bron: Antilliaans Dagblad