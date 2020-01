AD | EODD ruimt granaat in Dòmi Abou

Willemstad – Nederlandse deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) hebben gistermiddag om 15.05 uur in Dòmi Abou een handgranaat onschadelijk gemaakt. Dat bevestigt woordvoerder van Defensie Canan Babayigit tegenover het Antilliaans Dagblad.

De handgranaat werd afgelopen zaterdagochtend in Dòmi Abou gevonden. Onbekenden losten in de nacht van vrijdag op zaterdag gerichte schoten op de woning van twee oudere bewoners.

Ook gooiden ze een handgranaat in hun tuin ‘die vreemd genoeg niet was ontploft’, vertelt woordvoerder van de politie Imro Zwerwer. Het gebied werd uit voorzorg geëvacueerd.

Experts van de EODD zijn speciaal uit Nederland gekomen om het explosief onschadelijk te maken. Een officieel bijstandsverzoek aan Defensie werd afgelopen maandag door het Korps Politie Curaçao ingediend.

,,Defensie heeft ingestemd met het verzoek van de gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout voor Harde Bijstand, op grond van artikel 1.2 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1987, in de vorm van EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie)-capaciteit voor het ontmantelen van de handgranaat in een woonwijk bij Ser’i Domi op Curaçao”, aldus Babayigit.

Waarom de handgranaat in de tuin van de oudere bewoners werd gegooid, is onbekend. De politie doet onderzoek in de zaak.

Bron: Antilliaans Dagblad