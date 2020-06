AD | Executoriaal beslag PdVSA

Willemstad – ConocoPhillips Petrozuata bv in Nederland en Phillips Petroleum Company Venezuela Ltd. in Bermuda hebben via Curaçao executoriaal derdenbeslag gelegd bij de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA.

Dat blijkt uit een aankondiging van de Curaçaose gerechtsdeurwaarder Marlon Bazur. Dit is een nieuwe stap in het miljardengeschil waarover eerder internationaal is bericht.

Executoriaal beslag houdt in dat er een definitieve rechterlijke of arbitrale uitspraak is, maar dat de schuldenaar/schuldenaren daaraan niet hebben voldaan, en de schuldeiser(s) daarom tot beslaglegging op vermogensbestanddelen zijn overgegaan om zo (een deel van) hun vordering te verhalen.

In de aankondiging van Bazur wordt verwezen naar exploten van 27 mei 2020, waarvan afschriften zijn gelaten aan de officier van justitie bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, die de oorspronkelijke voor ‘gezien’ heeft getekend. Het betreft een geschil tussen genoemde ondernemingen en Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) alsmede PdVSA Petróleo SA.

In de bekendmaking meldt Bazur dat hij executoriaal derdenbeslag heeft gelegd onder zijn collega, namelijk gerechtsdeurwaarder Robertico Ramazan, voor de in exploten omschreven bedragen. Deze krant is niet in het bezit van de exploten. ConocoPhillips Petrozuata en Phillips Petroleum Company Venezuela worden lokaal vertegenwoordigd door advocaat Karel Frielink en zijn collega Jaap Maris van het kantoor BZSE.

Zij willen/mogen van de opdrachtgevers geen mededelingen doen. Ook niet op de vraag wat de rol van Curaçao is in dezen en of dit gevolgen kan hebben voor Curaçao, zoals het beslag enkele jaren geleden – samen met andere factoren en oorzaken – ertoe leidde dat de toen door PdVSA geëxploiteerde Isla-raffinaderij de facto tot stilstand kwam.

