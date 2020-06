AD | Extra geld bestrijding ondermijning

Den Haag – Nederland trekt tientallen miljoenen euro’s uit voor een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit loopt op van 88 miljoen in 2020 tot 150 miljoen euro in 2022.

Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk wordt geïnvesteerd, vooral in informatie- uitwisseling, grenstoezicht en de bestrijding van witwassen.

Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het Caribisch gebied maakt in zijn plannen onderdeel uit van de internationale aanpak, waarvoor de minister in het lopende jaar 4,5 miljoen euro uittrekt en in 2021 nog eens 600.000 euro. Voor de jaren daarna zijn er (nog) geen bedragen ingevuld. De (ei)landen zijn kwetsbaar door de ligging van Aruba, Bonaire en Curaçao vlakbij Colombia en Venezuela, schrijft Grapperhaus.

Door de goede verbindingen met Europa zijn ze extra aantrekkelijk voor de doorvoer van drugs. Een goede uitwisseling van informatie tussen de delen van het Koninkrijk is daarom belangrijk:

,,Inzet is de verbetering en structurering van de informatie- uitwisseling tussen diensten binnen het gehele Koninkrijk, waaronder het Recherche Samenwerkingsteam, het Team Bestrijding Ondermijning, de douane, de KMar, de kustwacht, de Rijksrecherche, de Landsrecherches en de lokale politie.”

Door de walradar van de kustwacht eerder te vervangen wil de minister sneller kunnen reageren op de aanlanding van drugs, wapens en illegalen. Zoals al in het jaarplan van de Kustwacht Caribisch Gebied is opgenomen wordt geïnvesteerd in verdere professionalisering, materieel en informatiegestuurd optreden. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) wordt daarnaast extra ingezet op het tegengaan van witwassen, omdat de eilanden hiervoor aantrekkelijk zijn voor ‘partijen uit Nederland’.

Op de eilanden moet het bewustzijn worden vergroot.

,,Om meer inzicht in de aard en omvang van deze criminaliteit te krijgen, wordt op dit moment extra inzet gevraagd van de intelligencecapaciteit bij de opsporingsdiensten.”

Bij het Korps Politie Caribisch Nederland wordt een inhaalslag gemaakt op het gebied van financieel rechercheren, schrijft Grapperhaus. Er komt een eenjarige opleiding en de samenwerking met de Belastingdienst en de Fiod (financiële opsporingsdienst) wordt geïntensiveerd.

,,Om de sturing op deze informatievergaring, de uitwisseling en analyse daarvan, en voldoende uitvoeringskracht te organiseren, financier ik voor een periode van drie jaar een speciale anti- witwasofficier voor het Openbaar Ministerie van de BES.”

