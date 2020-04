AD | Extra hulp uit VS en Cuba

Willemstad – Om het personeel van het Curaçao Medical Center gedurende de coronacrisis bij te staan, wordt op kosten van Nederland extra zorgpersoneel uit de Verenigde Staten gehaald.

Dat heeft minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, gisteren tijdens de dagelijkse briefing bekendgemaakt. Ook uit Cuba wordt de nodige hulp aangetrokken.

Het gaat om in totaal 102 extra zorgpersoneel dat spoedig wordt verwacht. Uit de VS komen 5 intensivisten, 50 verplegers voor de intensieve zorg, 13 verplegers en 14 paramedici, gespecialiseerd in intensieve zorg. Dit extra zorgpersoneel wordt gehuurd en betaald door Nederland en Curaçao zorgt voor het verblijf, zo legde de minister van Gezondheid gisteren uit. Uit Cuba worden acht artsen/specialisten en nog eens twaalf verplegers gehaald.

Op Curaçao is de overheid op 13 januari 2020 begonnen met het nemen van de voorbereidingen. In dit kader zijn sinds februari de nodige voorbereidingen getroffen in het Curaçao Medical Center (CMC) en vervolgens ook in het voormalige ziekenhuis, het Sehos.

Het team dat belast is met de voorbereidingen in het ziekenhuis, het Outbreak Management Team, heeft volgens de minister gezorgd voor een protocol om personen die besmet zijn met het virus in het ziekenhuis te behandelen. ,,Maar er is ook personeel opgeleid, er is een rampenteam ingesteld; er is beschermings- en ander materiaal ontvangen; en de 3D-printer wordt gebruikt om beschermingsmateriaal te genereren”, aldus Camelia-Römer.

In het CMC staan ondertussen 32 bedden voor coronapatiënten gereed; 12 op de ic-afdeling; vier op de medium-careafdeling en 16 voor acute opname. In het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) staan 84 bedden gereed voor patiënten met het Covid-19-virus; 42 op de ic-afdeling en 42 op de medium-careafdeling.

,,Volgens onze berekeningen komen we nog zes plaatsen tekort bij het CMC, maar dit is al een enorme vooruitgang vergeleken met waar we mee zijn begonnen”, aldus Camelia-Römer, die tegelijkertijd de hoop uit dat de bedden in het Sehos onnodig blijken.

Het extra zorgpersoneel uit de VS is niet de enige medische hulp die vanuit Nederland wordt geboden. Afgelopen paasweekeinde is met een speciale KLM-vlucht al een grote lading medische apparatuur, medicijnen en beschermingsmateriaal op Curaçao aangekomen. De spullen worden verdeeld tussen Aruba, Bonaire en Curaçao.

In totaal kunnen nu dertig extra ic-beademingsplekken gerealiseerd worden voor Covid-19-patiënten: twaalf op Aruba, twaalf op Curaçao en zes plekken op Bonaire. De extra ic-plekken zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Als het nodig mocht zijn, kunnen patiënten met de inzet van extra air-ambulances tussen de eilanden vervoerd worden.

