AD | Extra KLM-vluchten naar Curaçao door virus

Willemstad – Door de uitdagingen vanwege het coronavirus, waarbij naar diverse landen niet meer wordt gevlogen of steeds minder wordt gevlogen, heeft KLM besloten om nog eens extra capaciteit in te zetten op Curaçao.

Zo maakt Cees Ursem, Air France/KLM-manager voor onder meer de ABC-eilanden, bekend. De extra vluchten zijn in de maanden juni en juli, zegt hij in gesprek met het Antilliaans Dagblad, en worden uitgevoerd met een Airbus 330-200 (met 262 stoelen).

,,Er komen hierdoor zestien extra vluchten tussen 3 juni en 24 juli. Dit zijn twee vluchten per week op de woensdag en vrijdag”, aldus de manager die op Hato International Airport op Curaçao is gestationeerd.

Tussen 1 april en 15 mei heeft KLM ook al tien extra vluchten ingelast, die worden uitgevoerd op woensdag (van 1 april tot en met 13 mei) en op vrijdag (van 1 mei tot en met 15 mei). ,,Dit naast de normale dagelijkse vluchtoperatie van de Boeing 747-400”, verklaart Ursem. Dit toestel kan 408 passagiers vervoeren.

,,Daarnaast vliegen we ook weer met ingang van het zomerseizoen, dat per 29 maart begint, driemaal per week de route Amsterdam-Sint Maarten-Curaçao-Amsterdam met de Airbus 330-200. Wij hopen hiermee een extra bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het toerisme op Curaçao.”

Bron: Antilliaans Dagblad