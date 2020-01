AD | ‘EY als strategisch partner Port St. Maarten’

Philipsburg – Port St. Maarten is een samenwerking aangegaan met Ernst and Young (EY) Advisory Services om het ‘Nationale Ontwikkelingsplan 2020-plus’ van de haven te ontwikkelen.

Volgens Port St. Maarten moet dit plan ervoor zorgen dat St. Maarten een relevante positie op de markt krijgt voor cruisetoerisme. Zo meldt The Daily Herald.

,,Het doel van de samenwerking met EY is ervoor zorgen dat alle belanghebbenden deel uitmaken van het toekomstige succes van de cruisebestemming”, aldus een persbericht van Port St. Maarten. Ook moet het eiland – met meer dan een miljoen cruisepassagiers per jaar sinds 2002 – voorop blijven lopen op de Noordoost-Caribische cruisemarkt.

Partner bij EY Dutch Caribbean, Vernon Huerta, zei dat EY zal helpen bij het identificeren, onderzoeken en voorstellen van een of meer strategieën op hoog niveau voor de verdere ontwikkeling van de cruise- en vrachtactiviteiten in de haven. Volgens hem zal een strategisch plan naar verwachting eind juni gereed zijn.

Port St. Maarten zal in de komende twee jaar verschillende projecten uit eigen kas financieren. ,,Dit om de ervaring van de passagiers in de haven verder te verbeteren, aangezien de cruiseterminal de laatste plaats is die ze tegenkomen voordat ze aan boord van hun schip gaan”, aldus Port St. Maarten, die ook plannen voorbereidt om een permanente thuishaven te bouwen om tegemoet te komen aan ‘vlieg- en cruisepassagiers’.

Bron: Antilliaans Dagblad