AD | EZ Air krijgt geen gelijk

Willemstad – Toegang op exclusieve basis van EZ Air tot de hangarruimte op de Curaçaose luchthaven Hato is ‘niet objectief onmisbaar’ om als vliegmaatschappij te kunnen concurreren op de markt voor het uitvoeren van commerciële vluchten.

Dat bepaalt de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). Onlangs heeft deze concurrentiewaakhond de ‘Beschikking op aanvraag EZ Air bv inzake misbruik machtspositie door Curaçao Airport Partners nv bij het verhuren van hangar’ vastgesteld.

Het weigeren van dergelijke toegang kan geen misbruik zijn in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie. De FTAC is ook van oordeel dat de gehanteerde aanbestedingsprocedure als methode om de beperkt beschikbare hangarruimte toe te wijzen ‘niet onredelijk is’ in de zin van de genoemde wet.

,,Met betrekking tot de gewraakte voorwaarden over de lease van een nieuw te bouwen hangar, is de FTAC van oordeel dat sinds CAP een deel van die voorwaarden heeft losgelaten, het belang om op dit onderdeel van de klacht een uitspraak te doen, daarmee is komen te vervallen.”

De FTAC concludeert dat geen van de gedragingen van airportexploitant CAP, zoals genoemd in de klacht van EZ Air, kwalificeren als misbruik en beschouwt de klacht van EZ Air hiermee als ‘ongegrond’ en wijst de aanvraag van EZ Air af. EZ Air beschikt sinds december 2018 over een vergunning tot vluchtuitvoering en heeft twee Beechcraft 1900 vliegtuigen gestationeerd op de luchthaven van thuisbasis Curaçao. CAP is sinds 2003 de exploitant van luchthaven Hato. EZ Air maakt bij de uitvoering van haar economische activiteiten gebruik van de faciliteiten op de airport.

EZ Air en CAP hebben een geschil over de toegang tot een hangar. EZ Air heeft een klacht ingediend bij de FTAC. EZ Air stelde in haar klacht dat CAP misbruik maakt van een machtspositie door: te weigeren om de bestaande hangar op exclusieve basis ter beschikking te stellen aan EZ Air; een aanbestedingsprocedure te hanteren voor de lease van de vrijgekomen hangar; en onredelijke voorwaarden te hanteren tijdens de onderhandelingen met EZ Air over de lease van een nieuw te bouwen hangar.

Medio juli 2019 ontving FTAC de aanvraag van EZ Air. De luchtvaartmaatschappij is een besloten vennootschap van het recht van Curaçao en is geregistreerd in het Curaçaose handelsregister. EZ Air voert lijnvluchten uit tussen de ABC-eilanden en biedt tevens chartervluchten aan. Alle aandelen in EZ worden gehouden door Medicair nv. Dit is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van Bonaire.

CAP is geregistreerd in het handelsregister van Curaçao. Alle aandelen CAP worden gehouden door een consortium van internationale private investeerders, namelijk Aport (Zürich Airport), Janssen De Jong (Nederland) en CCR (Brazilië). Conform de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking met de op de zaak betrekking hebbende stukken vanaf vijf dagen na de publicatie voor een termijn van zes weken ter inzage bij de FTAC, ‘met uitzondering van (bedrijfs)-vertrouwelijke informatie’, voegt de autoriteit eraan toe. De beschikking wordt ook op het internet beschikbaar gesteld, namelijk op de website van de FTAC: www.ftac.cw

Bron: Antilliaans Dagblad