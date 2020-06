AD | Faillisement van Campo Alegre

Willemstad – De exploitant van Campo Alegre – Rectour Corporation, met als directeur John Loth – is in staat van faillissement gesteld. Er blijft onder andere een belastingschuld achter van rond de 6,9 miljoen gulden, zo is door Loth in de rechtszaal aangegeven.

Als curator is op 2 juni door het gerecht advocaat Arnold Huizing aangesteld. De rechter heeft het faillissement uitgesproken nadat de eigenaresse van Pablo i Sila General Contractor een zaak aanspande omdat zij voor schoonmaakwerkzaamheden niet uitbetaald werd.

Behalve dat voor de schoonmaak niet betaald werd, blijkt uit het vonnis dat ook andere facturen niet vergoed werden, zoals van Dynaf, Maas ICT, United Distributors en Tres. Loth heeft bevestigd dat het door hem geëxploiteerde bordeel eind maart 2020 heeft moeten sluiten in verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

Volgens de bestuurder is er geen zicht op dat het bedrijf binnen afzienbare tijd kan worden opgestart en is er daardoor evenmin zicht op betaling van schuldeisers.

,,Volgens Loth was het al voor de coronacrisis moeilijk het hoofd boven water te houden, alleen al gelet op de belastingschuld van circa 6,9 miljoen”, zo staat in het vonnis. Volgens eerdere berichten maakte Rectour, ondanks naar nu blijkt de grote belastingschuld, ook gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling, waardoor het personeel uiteindelijk is uitbetaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft daartoe beslag laten leggen op de rekening van Loth.

Bij het bordeel waren rond de tachtig personeelsleden (niet prostituees) in dienst. Omdat hij het personeel niet honderd procent kon uitbetalen, en de medewerkers dit niet accepteerde, gaf Loth al eerder aan dat hij dan genoodzaakt was zelf het faillissement aan te vragen.

Overigens loopt er ook nog een dispuut met het in Nederland gevestigde bedrijf Nordic Venture Capital dat claimt eigenaar te zijn van het bordeel. Advocaat Lizaima Da Costa Gomez verklaarde in april tegenover deze krant dat Nordic beslag heeft gelegd op alle eigendommen en aandelen van Terrence Tecla (ook bestuurder van Rectour) en Loth in Rectour. Zij legt uit dat Tecla en Loth eigenaar zijn van het exploitatiebedrijf Rectour Corporation, maar niet van het kamp zelf, dat in het verleden helemaal opgeknapt en gerenoveerd is door de Nordic-eigenaren. Toen zij strafrechtelijk vervolgd werden, zijn de aandelen tijdelijk aan Tecla overgedragen die op zijn beurt onrechtmatig de aandelen doorverkocht aan Loth. Hierover is ook een procedure gaande.

Volgens de advocaat is het bedrijf miljoenen waard. Tegen Loth is onlangs nog aangifte gedaan door een prostituee namens 41 anderen van Colombiaanse en Dominicaanse afkomst die Loth betichten van moderne slavernij en die heel bang van hem zijn.

