AD | FIU-meldplicht administratiekantoren

Willemstad – Administratiekantoren hebben sinds kort ook een meldingsplicht bij de Financial Intelligence Unit (FIU, voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties). Dat blijkt uit een melding op de website van FIU.

Uitgelegd wordt dat administratiekantoren onder andere diensten aanbieden die vallen onder de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMot) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Lid). FIU stelt het volgende:

,,Als een administratiekantoor op enige wijze betrokken is bij de volgende diensten dan moet het kantoor cliëntidentificatie volgens de Lid uitvoeren en is het kantoor volgens de LvMot, verplicht ongebruikelijke transacties te melden:

a. het aan- of verkopen van onroerende zaken;

b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;

c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;

d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen.”

Administratiekantoren moeten zich nu melden bij FIU voor registratie.

Bron: Antilliaans Dagblad van 16 mei 2020