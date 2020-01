AD | Flamingo’s opgejaagd door drone

Willemstad – Een flamingo is onlangs het slachtoffer geworden van een drone in de zoutpannen van Jan Kok. Volgens een verontrustende bewoner die zich op dat moment op de locatie bevond, was de drone van een man tussen de flamingo’s terechtgekomen. ,,Een van de flamingo’s heeft dit helaas niet overleefd.

Hij viel recht naar beneden, nadat ze allemaal zijn gaan vliegen omdat ze werden opgejaagd door deze onwelkome drone”, aldus de bewoner. ,,Hierna dreef de flamingo af.”

De man in kwestie heeft het incident zelf niet zien gebeuren. De bewoner zegt dat hij op haar groep kwam afgerend nadat hij door had dat zijn drone was neergestort. ,,Wij hadden twee jonge kinderen bij ons die erg zijn geschrokken van het gebeuren. Een stukje verderop was een groepje bezig dichter bij de flamingo te komen. Wat er verder is gebeurd, weten we niet, we wilden de kinderen uit deze shockerende situatie halen.”

Volgens Stichting Uniek Curaçao vinden in Jan Kok vaker incidenten plaats. ,,Het gebied is extreem kwetsbaar”, zegt Theo van der Giessen, directeur van de stichting. ,,Een verbod op onder andere drones en quads in kwetsbare gebieden bewerkstellingen is een lange weg, maar we blijven zoeken naar een trigger die tot handelen leidt.”

Stichting Uniek Curaçao heeft in 2018 al geprobeerd een verbod op drones in de buurt van de flamingo’s te bewerkstellingen. In een brief aan minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur had de stichting destijds haar zorgen kenbaar gemaakt. Dit nadat een medewerker een dode flamingo vond bij Jan Kok. De stichting kon toen niet met zekerheid zeggen dat een drone hiervoor verantwoordelijk was, maar Van der Giessen achtte de kans groot.

Deze keer weet de bewoner ‘100 procent zeker dat de doodsoorzaak van de flamingo een drone is’. Het incident is niet gefilmd, maar volgens de bewoner was het ‘duidelijk dat de dieren veel stress ervoeren door het door hen niet te plaatsen gezoem dat hen opeens overviel’.

,,Nog even en ze komen niet meer terug, wat voor de flamingo’s misschien maar beter is ook.”

