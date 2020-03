AD | ‘Full shutdown’ toerisme Curaçao

Banen minimaal 15.000 werknemers op het spel

Willemstad – Op de vraag aan directeur Miles Mercera van koepelvereniging Chata (Curaçao Hospitality and Tourism Association) welke hotels nog meer sluiten, antwoordt hij: ,,Allemaal.”

Na een pauze: ,,Alle bij Chata aangesloten hotels zullen dichtgaan. Elk heeft een eigen sluitingsdatum, maar het komt erop neer dat vanaf komende week alle hotels op slot gaan.” Reden – het is intussen alom bekend – is de internationale crisis rond het coronavirus (Covid-19), waardoor vrijwel alle luchtverbindingen zijn beëindigd, alle horecagelegenheden dicht moeten en toeristen logischerwijs wegblijven, en sterker: eerder weg willen. Dit is overal ter wereld het geval.

Het gaat om grote getallen: ruim 40 bij Chata aangesloten grote en kleine accommodatieleden (hotels en kleine resorts) die samen goed zijn voor bijna 4.000 kamers. Maar er zijn ook nog veel niet bij Chata aangesloten leden die eveneens sluiten: goed voor nog eens bijna 3.600 kamers.

Samen bieden zij werk aan 11.000 werknemers en als de van de hotels afhankelijke leveranciers daarbij worden opgeteld schat Chata dat 15.000 personen zonder werk komen te zitten. De duikscholen, attracties, touroperators, tourbussen, taxi’s, restaurants en bars nog niet meegerekend.

De losse krachten onder hen zijn per direct werkloos en zonder inkomen geraakt. De werknemers in vaste dienst worden veelal verplicht eerst hun resterende vakantiedagen op te maken. Het zal echter onmogelijk zijn om hun na een tot twee maanden nog werk (lees: loon) te blijven garanderen; slechts een heel klein deel (namelijk naar schatting zo’n 10 procent) zal hierna in dienst kunnen blijven, onder andere voor upgrading en herstelwerkzaamheden. Chata verwacht dat de reisindustrie minimaal drie tot vier maanden ‘on hold’ zal zijn en dat de herstelperiode voor de toeristische sector tussen de zes tot achttien maanden bedraagt.

Gestreefd wordt naar een heropstart voor het hoogseizoen 2020/2021, wat ongeveer november dit jaar zal zijn. Het landschap is volledig veranderd. Geen enkel eerder scenario is nog valide. Dit is een ‘full shutdown’. De regering is intussen indringend verzocht een veiligheidsplan voor de hotelgebieden op te stellen en in werking te laten treden, aangezien deze gevoelig zijn voor inbraak en diefstal.

Het enige dat rest, aldus Chata, is afwachten met welk steunpakket de regering-Rhuggenaath maandag 23 maart komt. De inhoud daarvan is allesbepalend voor de besluiten over wat er met de werknemers gebeurt en of zij een deel van hun inkomen behouden. Afhankelijk van het pakket zullen, verwacht Mercera, bij Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) verzoeken tot massaontslagen worden ingediend, of (nog) niet.

Het pakket dat de regering kan aanbieden is weer afhankelijk van de steun die in dit geval Nederland verstrekt. Bijvoorbeeld een fonds om de werkgelegenheid in stand te houden tegen lagere loonkosten. Curaçao zelf zou dan mogelijk in een noodwet de arbeidsvoorwaarden opschorten.

Circa een derde van de Curaçaose economie draait op toerisme, maar het was de enige sector die groei vertoonde. Eilanden als Sint Maarten en Aruba zijn bijna volledig afhankelijk van toerisme.

Bron: Antilliaans Dagblad