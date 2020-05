AD | Geen milieuafspraken Klesch

Willemstad – Met de beoogde overnamekandidaat van de raffinaderij, de Klesch Group, moet nog onderhandeld worden over het milieu, de algemene belastingen en enkele andere thema’s. Dat schrijft de minister van Algemene Zaken, Eugene Rhuggenaath (PAR) in antwoord op vragen van Statenlid Rennox Calmes (PIN).

Dat is een van de aspecten waarover nog onderhandeld moet worden alvorens tot een eindovereenkomst (‘closing’) te komen. Milieu en belastingen vallen onder de ‘Government Agreement’, een overeenkomst tussen de regering en Klesch. Daarnaast moeten er ook nog ‘Ancillary Agreements’ komen. Dit zijn overeenkomsten tussen overheidsbedrijven als Curoil, Kompania di Tou Kòrsou (KTK) en Aqualectra.

De minister: ,,Er liggen al enkele voorlopige voorstellen op tafel. Zo is er een protocol opgesteld met betrekking tot een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) dat ondertekend kan worden. Met dit protocol kunnen daarna direct de onderhandelingen starten met de vakbonden.”

Als alles rond is (de ‘closing’), volgt er een ‘Transfer Deed Agreement’, waarbij door middel van een notariële akte de terreinen in erfpacht door RdK aan Klesch worden overgedaan. Ten aanzien van de werknemers van de raffinaderij die door Refineria di Kòrsou (RdK)/Curaçao Refinery Utilities (CRU) die tot en met juni zijn overgenomen, stelt Rhuggenaath dat aan hen tot en met april 28 miljoen gulden is uitbetaald.

,,Het huidige contract loopt eind juni 2020 af. Op dit moment onderzoekt RdK mogelijkheden met betrekking tot de oliemarkt om zo een positie te bepalen die in ieders voordeel is”, zo licht de minister nader toe.

De regering gaat uit van een ‘closing’ met de Klesch Groep – het tekenen van de uiteindelijke overeenkomst – voor het eind van dit kalenderjaar, gezien de vertraging door de coronapandemie en de veranderde oliemarkt.

Bron: Antilliaans Dagblad van 16 mei 2020