AD | Geen nieuwe gevallen Covid-19 op Curaçao (want Aruba wel)

Willemstad – Gisteren waren er geen nieuwe gevallen van Covid-19. Dat is geen reden om de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd minder serieus te nemen.

,,We doen het goed, maar we zijn er nog niet”, waarschuwde epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) opnieuw.

Net als dinsdag staat de teller op zes mensen die positief zijn getest op het virus Sars-CoV-2 en daardoor de ziekte Covid-19 opliepen. Een van hen is overleden, twee zijn genezen en drie blijven thuis in isolatie. Alle besmettingen zijn geïmporteerd, van een lokale verspreiding van het virus is tot nu toe geen sprake.

De bedoeling is ervoor te zorgen dat de toename van het aantal positieve gevallen zo mondjesmaat blijft als nu. Dit om te voorkomen dat te veel mensen tegelijkertijd ziek worden. Want bij een uitbraak dreigt de capaciteit van beschikbare plekken op de intensive care en van beademingsapparatuur te worden overschreden. Thuisblijven, luidt de dringende oproep dan ook onveranderd. En als je al voor een essentiële zaak de deur uit moet, houdt dan afstand met anderen, minimaal twee meter. Gerstenbluth: ,,De adviezen en restricties van de overheid blijven van kracht.”

Tot gisteren werden er 352 monsters afgenomen op Curaçao bij 110 personen. Verschillende mensen moesten meerdere keren worden getest. Maandag waren dat nog 98 testen bij 82 mensen. Van de 134 personen die voordat de Curaçaose overheid de grenzen sloot werden geregistreerd, heeft het team van G&Gz de monitoring van 116 afgerond. Die mensen bleken na veertien dagen geen symptomen te hebben en waren niet ziek.

Daarnaast zijn er nog 1.375 personen die staan geregistreerd en na het inreisverbod van Curaçao toch toestemming kregen terug te keren naar het eiland. Deze mensen gaan – tenzij ze ziek zijn en in isolatie moeten – vrijwillig in quarantaine en worden ook twee weken gevolgd. De incubatietijd, dat is de periode van besmetting totdat de eerste symptomen van de ziekte Covid-19 zich voordoen, is veertien dagen.

,,Maar we proberen vooral in de eerste week telefonisch contact te leggen, omdat in de meerderheid van de gevallen mensen in die eerste week ziek worden”, zegt Gerstenbluth. Dat lukt in meer dan 85 procent van de gevallen.

De controles gebeuren ook merendeels via telefoon, maar daarnaast zijn er ‘spot checks’ om te controleren of mensen het dringende verzoek thuis te blijven opvolgen en nog geen symptomen vertonen.

