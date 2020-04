AD | Geen NOW voor media Curaçao

Willemstad – De media – zoals dagbladen, radio- en televisiezenders – komen niet in aanmerking voor de loonsubsidie in het kader NOW (Noodregeling Overbrugging Werkgelegenheid), terwijl media ook bijzonder hard worden geraakt door omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, waardoor bij de mediabedrijven vele banen op de tocht staan.

,,Tegemoetkomingen kunnen alleen worden aangevraagd door bedrijven die hun hoofdactiviteit hebben in een sector die voorkomt op de Sectorlijst zoals goedgekeurd door de minister van Economische Ontwikkeling”, meldt de website Fondo di Sosten, die zaterdag werd gelanceerd.

Media staan daar niet op. Daar is in het weekend met verbijstering kennis van genomen. Minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling vraagt ‘begrip en geduld’, als deze krant vraagt om de argumentatie. ,,Het is niet een kwestie van onwil, maar van dat het (geld) er gewoon niet is. Er is gekozen voor sectoren die direct al klappen opliepen. Mogelijk, hopelijk, kunnen media bij de tweede tranche wel in aanmerking komen.”

Er is over het algemeen met verontwaardiging gereageerd op het uitsluiten van onder meer krantenuitgeverijen en elektronische media. Behalve een maatschappelijke en ideële rol die zij hebben, zijn het gewoon bedrijven met personeel en verplichtingen.

De meeste media hebben te kampen met een forse terugval van de advertentie-inkomsten. Dagbladen hebben door de lockdown ook veel minder losse (straat)verkoop. Mc William erkent het belang van media, zegt de omstandigheden te begrijpen en geeft aan de mediabedrijven aan de sectorlijst toe te voegen zodra daar enige financiële ruimte toe is.

Sectoren die wel in aanmerking komen voor NOW, zoals goedgekeurd door de minister van Economische Ontwikkeling, zijn:

Hotels, appartementenverhuur aan toeristen, reisbureaus, restaurants en café’s;

Verhuurbedrijven (behalve onroerend goed);

Transport en opslag (behalve expediteurs, cargadoors, bevrachters en overslag);

Amusement (behalve radio- en televisie-industrie en loterijen), attracties en cultuur;

Sportscholen en -accommodaties; duikscholen;

Schoonmaakbedrijven en (auto-)wasserijen;

Bewakings- en alarmdiensten;

Uitzendbureaus en personeelsadvies;

Hoveniersbedrijven en dierenverzorging;

Kapperszaken en overige persoonlijke dienstverlening;

Detailhandel non-food (behalve apotheken, medische artikelen, benzinestations en dierenbenodigdheden);

Detailhandel food (alleen alcoholhoudende dranken, tabak en consumptie-ijs);

Handel (behalve supermarkten, handel in brandstoffen en handel in farmaceutische producten);

Bouwnijverheid;

Installatiebedrijven;

Industrie (behalve voedingsmiddelen, papier, aardolie en producten voor reiniging en ontsmetting en medische producten);

Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen;

Mijnbouw;

Zorg (alleen medische labs, ergo/fysiotherapeuten en kinderdagverblijven);

Makelaars en taxateurs.

Bron: Antilliaans Dagblad