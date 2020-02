AD | Geen paniek om corona door cruiseschip bij Aruba

Oranjestad – De Arubaanse autoriteiten hebben het cruiseschip Aida Perla niets in de weg gelegd om aan te leggen in de haven van Oranjestad. Wel is de gezondheid van de passagiers gecontroleerd.

Vorige week werd het cruiseschip geweigerd op St. Lucia. Enkele passagiers hadden last van een luchtweginfectie en uit angst dat ze besmet zouden zijn met het coronavirus, mocht het schip niet aanleggen. Ook andere havens bleven gesloten voor de cruiseliner. Zaterdagochtend vroeg was personeel van Directie Volksgezondheid (DVH) aanwezig bij de aankomst van de Aida Perla.

Na de gebruikelijke controles mocht het schip aanleggen. De Norwegian Gem werd op dezelfde manier behandeld. Ook daar bleken alle passagiers en bemanningsleden gezond te zijn. De autoriteiten benadrukken dat er geen corona is op Aruba.

Uit voorzorg worden binnenkomende passagiers gecontroleerd volgens de richtlijnen van de World Health Organization. DVH benadrukt dat er geen enkele reden is tot paniek en vraagt mensen om geen geruchten te verspreiden via sociale media.

Zo circuleerde vorige week een bericht over een klein passagiersvliegtuig dat zou zijn geweigerd omdat enkele inzittenden besmet zouden kunnen zijn met corona. Het bleek te gaan om ‘fake news’.

Bron: Antilliaans Dagblad