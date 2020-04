AD | Geen structurele tekorten bij CMC

Willemstad – Het Curaçao Medical Center (CMC) ziet de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om op Curaçao een uitbraak van Covid-19 te voorkomen vooral in de afname van het aantal ligdagen in het ziekenhuis. Maar er zijn geen structurele tekorten wat betreft medicijnen en materialen.

Dat heeft de CMC-directie gisteren duidelijk gemaakt in antwoord op vragen van de Statenleden. In een presentatie tijdens een virtuele vergadering laat algemeen directeur Gilbert Martina zien dat de kamerbezetting van 49 procent in december is toegenomen naar 54 procent in februari, maar de maanden daarna is gedaald naar 42 procent. Dat heeft direct te maken met het stoppen van de electieve zorg en operaties in het ziekenhuis als voorbereiding op een mogelijke toename van het aantal besmettingen met het coronavirus Sars-CoV-2. Martina:

,,In plaats van een stijging zagen we een daling van de productie.” Tegelijkertijd komen in maart wel bijna veertig procent meer patiënten uit Aruba, Bonaire en Sint Maarten voor behandeling naar Curaçao. ,,Die hebben geen Covid-19”, benadrukt Martina. Met de instanties op de eilanden is overleg over zorgcontracten om de regionale functie van CMC een vaste basis te geven.

Het ziekenhuis heeft geen structurele schaarste aan materialen en medicijnen. ,,We hebben met een bezetting van 42 procent voldoende medicijnen op voorraad voor zes weken”, zegt medisch directeur Ingemar Merkies. Door het internationale karakter van de coronacrisis is er, net als bijvoorbeeld aan mondkapjes, wel een groot tekort aan opiaten. Die zijn in het algemeen nodig als patiënten geopereerd worden, maar worden nu gebruikt voor de behandeling van de vele Covid-patiënten in de wereld.

Curaçao heeft het probleem opgevangen binnen het wekelijkse vierlandenoverleg met Aruba, Sint Maarten en Nederland. De eilanden maken gebruik van het centrale inkoop- en distributiecentrum dat Nederland in het leven heeft geroepen om de middelen te verdelen onder de ziekenhuizen. Via die keten kan worden voorkomen dat Curaçao naast het net vist.

,,Wekelijks is er contact op ministerieel niveau, maar ook tussen de medisch directeuren van de ziekenhuizen”, zegt Merkies. ,,We hebben een nieuwe bevoorrading aangevraagd. De bestelling komt dan met de KLM-vlucht uit Nederland.”

De wereldwijde crisis gaat gepaard met logistieke problemen. Een mri-apparaat van CMC is nu niet in gebruik omdat leverancier Philips geen technicus kan laten overkomen. Patiënten maken voorlopig röntgenfoto’s in het Advent Ziekenhuis. Merkies: ,,We hebben wel een verzoek ingediend om toestemming te krijgen technici te laten overkomen, zodat de apparatuur gemaakt kan worden.”

Ook de invoering van een modern logistiek systeem voor het voorraadbeheer ligt stil. Het systeem registreert per afdeling wat er aan materialen en medicijnen wordt gebruikt en geeft een seintje aan de inkoopafdeling als de voorraad een bepaald minimum heeft bereikt. Dan moet er een bestelling de deur uit. ,,Het systeem is compleet nieuw voor Curaçao. Het is een voorbeeld van hoe we de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar we hebben nu een terugval door de pandemie”, zegt Merkies.

Dat geldt ook voor het wegwerken van de wachtlijsten voor operaties, een erfenis van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Sirving Keli zegt dat het de bedoeling was de lijst in drie maanden weg te werken. ,,Dat is niet gelukt door te weinig ok-personeel en anesthesisten. Als inspectie houden we een vinger aan de pols.”

Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer benadrukt dat de pandemie een wereldwijde ramp is. ,,Dat moeten we niet vergeten. We hebben het op Curaçao tot nu toe goed onder controle, maar dat neemt niet weg dat we midden in een internationale crisis zitten. Wereldwijd is de noodtoestand uitgeroepen.”

Camelia-Römer zegt geen enkele reden te hebben om van koers te veranderen wat betreft de aanpak van Covid-19 op het eiland. ,,De aanpak heeft zichzelf bewezen en vruchten afgeworpen. Maar we blijven uiterst behoedzaam, want niemand weet hoe het virus zich verder ontwikkelt in de wereld. We willen geen tweede golf van besmettingen binnenhalen.” Dus blijft de regel onveranderd: handen wassen en afstand houden.

Bron: Antilliaans Dagblad