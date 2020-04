AD | Gerstenbluth: Een kritieke fase

Willemstad – Kom niet met excuses om toch uit huis te gaan. Stop daarmee! Help ons. Zoek zelf een oplossing voor jouw specifieke probleem en blijf thuis! Dit is een kritieke fase.

Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) gisteren tijdens een persconferentie van de overheid in verband met Covid-19. Gerstenbluth deed opnieuw een emotionele oproep naar de hele bevolking om toch echt gehoor te geven aan de strenge maatregelen van de regering. ,,Deze fase is super, super spannend”, zegt Gerstenbluth.

De Curaçaose epidemioloog gaat uit van de wereldwijde aanname van een incubatietijd – de periode van besmetting met het virus tot de eerste ziekteverschijnselen – van veertien dagen. De komende weken moet blijken of de strenge maatregelen die zijn genomen, een grote uitbraak van Covid-19 hebben kunnen indammen.

Maar dat lukt alleen als iedereen meewerkt en doet wat gevraagd wordt: thuis blijven en uitsluitend voor zeer urgente zaken, zoals boodschappen doen en benzine tanken, op de toegestane dagen de weg op. ,,Als we hier doorheen komen kunnen we het normale leven stap voor stap weer oppakken”, zegt Gerstenbluth. Dan heeft hij het niet over het openen van de grenzen. ,,Dat is helemaal afhankelijk van de situatie in het buitenland. Je wilt het virus niet opnieuw op het eiland introduceren.”

Gisteren waren er onveranderd 11 positief bevestigde gevallen van Covid-19. Daarvan zijn twee mensen opgenomen in het Curaçao Medical Center (CMC), drie zijn er genezen, een is overleden en de overige vijf verblijven thuis in isolatie en worden actief gevolgd door het team van G&Gz. Maar bij twee patiënten is het vermoeden van een lokale besmetting.

Dat wil zeggen dat het virus niet is geïmporteerd en de ziekte Covid-19 dus niet in het buitenland is opgelopen of werd overgedragen door iemand die in een land is geweest waar het virus zich had verspreid. En daarom is dit een cruciale fase.

Want als het virus lokaal toeslaat, is het grote gevaar dat het aantal besmettingen snel toeneemt. Dat is precies de reden waarom de overheid zulke strenge maatregelen heeft genomen, voordat het te laat is. Maar alleen als iedereen de voorschriften in acht neemt, kan de lokale transmissie onder controle worden gehouden en worden voorkomen dat de zorg aan ernstig zieken gevaar loopt.

Bron: Antilliaans Dagblad