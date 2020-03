AD | Gerstenbluth: Lokale uitbraak ligt op de loer

Willemstad – Het aantal bevestigde gevallen van Covid-19 op Curaçao neemt langzaam toe. Eén voor één. Eerst zes, toen zeven en nu acht. Dat komt omdat de besmettingen uit het buitenland werden ‘geïmporteerd’. Zodra het virus zich lokaal verspreidt, zal het aantal Covid-patiënten sneller toenemen.

Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) gisteren tijdens de dagelijkse update van de overheid over de coronacrisis. Van zeven van de acht positief geteste mensen is bekend dat zij in het buitenland zijn besmet of dat zij contact hadden met iemand die in het buitenland werd besmet. G&Gz weet, anders dan het landslaboratorium ADC gisteren in een persbericht schreef, van de ADC-medewerker die woensdag positief testte nog niet hoe en waar die het virus heeft opgelopen.

De overheid bereidt zich hoe dan ook voor op een lokale uitbraak, want dan moeten de voorzorgsmaatregelen worden opgeschaald. Gerstenbluth: ,,Dat moment zit er aan te komen. We beslissen op basis van bestaande modellen en proberen op de curve vooruit te lopen. Rustig, juist om ervoor te zorgen dat ook de normale zorgverlening kan doorgaan.”

De kunst is nu om zo lang mogelijk uit te stellen dat een eerste lokale overdracht van het virus zich voordoet. Curaçao heeft een beperkte capaciteit wat betreft intensive care-bedden en beademingsapparatuur. Ook met de extra kamers die in Sehos zijn ingericht. Met vier-, vijfhonderd positieve gevallen komt de acute zorg voor de vijf procent ernstig zieke Covid-patiënten en andere patiënten al in gevaar. De boodschap blijft daarom onveranderd: blijf thuis, houd afstand, bedek je hoest en was je handen.

Want van een lokale verspreiding van het virus is nog geen sprake. ,,Dat is precies de reden waarom er nog niet veel mensen op het eiland besmet zijn”, zegt Gerstenbluth. De epidemioloog baseert zich op wat wereldwijd bekend is over het nieuwe coronavirus Sars-CoV-2. ,,Het virus zal zich op Curaçao niet anders gedragen dan op andere plekken op de wereld.”

De meerderheid van de besmette mensen krijgt lichte griepverschijnselen, vijftien procent wordt ernstig ziek en vijf procent wordt met zeer ernstige complicaties opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis. Gerstenbluth:

,,Als er op Curaçao veel meer mensen zouden zijn besmet zonder dat wij dat weten, dan zouden er dus meer mensen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen.” Tot nu toe is er een in het ziekenhuis terechtgekomen: de 68-jarige man uit Nederland die in het CMC is overleden.

Het laboratorium ADC heeft 2.000 tot 2.500 testpakketten op voorraad. Iedereen op het eiland testen kan dus sowieso niet, maar het is ook niet zinvol, zegt Gerstenbluth. Hij geeft aan dat de overheid andere methodes gebruikt om in de gaten te houden hoe het aantal besmettingen met het virus en de ziekte Covid-19 zich verloopt.

Curaçao werkt al dertien jaar met het systeem ‘syndromic surveillance’. Huisartsen en specialisten rapporteren onder andere over luchtweginfecties en patiënten met griep. ,,We hebben dus een uitgangspunt op basis waarvan we kunnen concluderen of zich iets voordoet dat anders dan anders is”, aldus Gerstenbluth.

Vanwege de kleine aantallen waar het om gaat op Curaçao heeft verder statistisch onderzoek weinig zin. De uitkomst van een steekproef zou bovendien geen consequenties hebben voor het beleid van de overheid. Minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zei gisteren dat dezelfde maatregelen om de bevolking te beschermen zouden zijn genomen.

,,Wij bereiden ons voor en we realiseren ons dat ons land net zo kwetsbaar is als ieder ander land in de wereld.” Camelia-Römer constateert dat er nog altijd te veel mensen zijn die zich niet volgens de richtlijnen en regels gedragen om een uitbraak van Covid-19 te voorkomen. ,,Het gaat hier om de gezondheid van mensen. Wij bereiden ons voor op een uitbraak en het moment dat we moeten opschalen.”

