AD | Gespannen situatie in SDKK

Willemstad – Urny Foran, directeur van de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), spreekt van een gespannen sfeer in de gevangenis nu een bewaker deze week waarschuwingsschoten heeft moeten lossen bij problemen tussen rivaliserende groepen.

Het gaat om een groep zware criminelen met de Venezolaanse nationaliteit en een groep Curaçaose gevangenen. In de gevangenis zitten 101 buitenlandse gevangenen waarvan er 67 van Venezolaanse afkomst zijn. Daarbij valt het Floran op dat het lijkt alsof sommige Venezolanen een militaire training hebben gehad, gezien de goed voorbereide actie die zij gevoerd hebben.

Deze week ontstond opschudding in blok vier toen een groep Venezolanen, allemaal gekleed in oranje, revanche wilde nemen op Curaçaose gevangenen nadat vorige week een Venezolaan in de sportzaal mishandeld was met een stuk ijzer.

De Venezolanen gingen georganiseerd te werk en hebben geprobeerd de bewakingscamera’s te vernielen. Ook hebben zij de toegang tot het blok weten te blokkeren waardoor bewakers er niet bij konden.

Toen de Venezolanen bij de cel van twee Curaçaose zware jongens kwamen, bleken zij deze op slot gedaan te hebben. Daarop werd een matras in brand gestoken met als doel de Curaçaoënaars te laten stikken. Ook vielen de Venezolanen de bewakers aan met een scherp voorwerp.

Toen de bewakers eenmaal binnen wisten te komen, werden zij aangevallen waarop waarschuwingsschoten gelost werden. Toen daarmee de agressie niet ophield is alsnog gericht geschoten in de voet van een van de Venezolanen.

