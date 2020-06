AD | Gestrande Curaçaoënaars op 6 juni terug

Willemstad – Op zaterdag 6 juni vindt wederom een repatriëringsvlucht vanuit Nederland naar Curaçao plaats. Dat maakt het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao op zijn Facebookpagina bekend.

Gestrande Curaçaose ingezetenen die vanuit Nederland op de voornoemde vlucht mee willen, kunnen tot uiterlijk dinsdag 2 juni, 7.00 uur Curaçaose tijd of 13.00 uur Nederlandse tijd een ticket boeken op de website van KLM.

Door het coronavirus en de maatregelen die daarop zijn genomen door overheden wereldwijd, zijn Curaçaoënaars in Nederland, maar ook andere landen gestrand. Vliegverkeer van en naar Europa is maar beperkt mogelijk en ook het vliegverkeer naar Curaçao is vanwege een inreisverbod beperkt. Niemand wordt zonder vooraf van de overheid verkregen toestemming toegelaten tot Curaçao.

De regering van Curaçao heeft besloten dat gestrande Curaçaose ingezetenen op 6 juni 2020 vanaf Schiphol terug naar huis kunnen vliegen. Onder gestrande Curaçaose ingezetene wordt verstaan personen die ingeschreven zijn in de Basisadministratie van de Curaçaose Burgerlijke Stand (Kranshi) en beschikken over een retourticket met vertrek- en eindbestemming Curaçao.

Gestrande Curaçaose reizigers zal toestemming worden verleend om Curaçao in te reizen, zo stelt het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao.

Wie niet aan deze criteria voldoet, dient toestemming te vragen aan het reisverificatieteam van de overheid. Dit verzoek kan worden gemaild naar [email protected]

Gestrande Curaçaose ingezetenen die op de vlucht naar Curaçao meewillen en een ticket hebben geboekt, moeten de bevestiging hiervan mailen naar [email protected] met als onderwerp ‘Vlucht Nederland naar Curaçao’. In deze mail moeten de volgende gegevens voor elke persoon in de groep of familie waarmee wordt gereisd worden aangegeven: een kopie van de pagina met persoonsgegevens in het paspoort; een kopie van het oorspronkelijke retourticket Curaçao – Nederland – Curaçao; telefoonnummer en e-mail waarop de persoon te bereiken is; eventuele medische informatie die relevant is voor de vlucht en quarantaine daarna; indien de ingezetene niet beschikt over een Nederlands paspoort of sédula, moet dit expliciet in de mail worden vermeld, met de reden waarom de persoon naar Curaçao wil reizen; en een scan/screenshot van het ticket van KLM van 6 juni.

Het terugkeerteam van de Curaçaose overheid, dat belast is met het organiseren van de repatriëringsvluchten benadrukt dat het ingezetenschap wordt geverifieerd bij Kranshi. ,,Mocht u geen ingezetene zijn van Curaçao, dan wel geen toestemming hebben gekregen om Curaçao in te reizen, zal uw ticket van de KLM geannuleerd worden”, zo wordt gewaarschuwd. ,,We berichten u enkele dagen voor uw vlucht of u toestemming heeft gekregen om Curaçao in te reizen. Bij toestemming, ontvangt u per mail een toestemmingsbrief die u tijdens het inchecken zal moeten presenteren. U wordt vriendelijk verzocht om deze brief uit te printen en mee te nemen. Houdt u dus uw telefoon en e-mail in de gaten.”

Het team herinnert eraan dat de reizigers bij aankomst op Curaçao 14 dagen in verplichte quarantaine moeten gaan in een door de overheid aangewezen locatie. ,,Na de vlucht wordt u meteen naar deze locatie gebracht. Na de 14 dagen zal u getest worden op Covid-19. Indien u negatief test, mag u naar huis, zo niet, dan wordt u in isolatie geplaatst. De kosten van de quarantaine voor ingezetenen van Curaçao die beschikken over een retourticket met vertrek- en eindbestemming Curaçao én van wie de vertrekdatum uit Curaçao vóór 16 maart 2020 was, worden gedragen door de regering van Curaçao.”

