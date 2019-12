AD | Gevolmachtigde minister Aruba delegatieleider Vluchtelingenforum

Willemstad – De Gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland, Guillfred Besaril, is de delegatieleider van het Koninkrijk bij het Global Refugee Forum van UNHCR dat plaats vindt in Genève.

Tijdens het forum is ook de Venezolaanse vluchtelingensituatie besproken. Het aantal wordt geschat op 4,3 miljoen mensen, een aantal dat dagelijks groeit, volgens de verklaringen van Eduardo Stein, speciaal vertegenwoordiger van de UNHCR-IOM voor Venezolaanse vluchtelingen en migranten.

,,De landen die het meest hierdoor worden getroffen zijn Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Ondanks onder andere begrotingsdruk en sociale spanningen proberen de landen te doen wat ze kunnen om beschermingen en assistentie te bieden aan vluchtelingen en deze te proberen te integreren in hun economie en arbeidsproces. De situatie is de capaciteit van de regio ontgroeit en daarom wil Stein nog meer aandacht van de wereld voor de situatie”, aldus de Koninkrijksdelegatie.

Aruba heeft het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties geratificeerd, de reden waarom Besaril deelneemt aan het forum van UNHCR.

Bron: Antilliaans Dagblad